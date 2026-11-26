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Blicken die jüngeren Generationen in der Schweiz zu pessimistisch in die Zukunft? Nur 45 Prozent der Personen im Erwerbsalter rechnen damit, nach der Pensionierung ihren Lebensstandard halten zu können. Bei den Bei den Pensionierten hingegen geben knapp drei von vier an, dass sie ihren Standard beibehalten konnten, wie das aktuelle Vorsorge-Panorama des Lebensversicherers Swiss Life zeigt.

«Für junge Menschen ist es sehr schwierig, sich vorzustellen, wie die eigene finanzielle Situation in 40 Jahren aussieht. Pensionierte hingegen können die Situation vorher und nachher eins zu eins vergleichen», sagt Nadia Myohl (34), Leiterin Research Vorsorge bei Swiss Life. Die Zweifel sind nicht neu: Bereits vor Jahrzehnten stellten jüngere Generationen die künftige Stabilität des Schweizer Vorsorgemodells infrage. Trotzdem gibt es einige Anzeichen, die pessimistisch stimmen.

Eigenheim als Vorsorge ausgedient

Bei den 65- bis 80-Jährigen leben heute fast 60 Prozent im Wohneigentum. Viele seit über 30 Jahren. Die Hypotheken sind zu einem guten Teil abbezahlt, was zu tieferen Wohnkosten und mehr finanziellem Spielraum führt. Für diese Rentner ist das Wohneigentum quasi die 4. Säule. In der Swiss-Life-Befragung geben mehr als die Hälfte der Befragten zwischen 18 und 80 Jahren an, dass Wohneigentum Teil der Altersvorsorge ist.

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Das grosse Aber: Stehen die Häuser der Babyboomer zum Verkauf, gehen diese häufig an Investoren, die Familien mit höheren Angeboten ausstechen. Das lässt die Eigentumsquote bei jüngeren Generationen einbrechen. Seit 2010 nahm diese bei den 36- bis 45-Jährigen um rund 8 Prozentpunkte ab. Bei den 46- bis 55-Jährigen ist der Rückgang fast gleich hoch. Sprich: Wohneigentum wird als Altersvorsorge zum Auslaufmodell. Der Grund ist simpel: Die Lohnentwicklung konnte nicht annähernd mit dem Anstieg der Immobilienpreise mithalten, was ein Eigenheim für einen immer grösseren Teil der Bevölkerung unerschwinglich macht.

Druck zur Umverteilung wächst

Hinzu kommt der wachsende Umverteilungsdruck von Jung zu Alt, der für die Gruppe der Erwerbstätigen zusätzliche Belastungen bringen könnte, etwa für die Finanzierung der AHV, die ab dem nächsten Jahr ein wachsendes Defizit schreibt. Zudem wird bei den Krankenkassenprämien bis 2040 eine regelrechte Kostenexplosion erwartet, da geburtenstarke Babyboomerjahrgänge dann zwischen 75 und 85 Jahre alt sind – also im Alter, in dem die höchsten Gesundheitskosten anfallen.

Aktuell geben in der Swiss-Life-Umfrage gut 60 Prozent der Erwerbstätigen an, dass sie das Jahr über Geld zur Seite legen. «Das heisst nicht, dass die übrigen 40 Prozent alle Schulden machen. Ein Teil gibt über das Jahr hinweg so viel Geld aus wie sie einnehmen, beispielsweise für Ferien», so Studienautorin Myohl. Immer wieder ist gar vom Phänomen die Rede, dass besonders junge Leute wenig haushälterisch mit ihrem Geld umgehen, da man schliesslich nur einmal lebt.

Unzufriedener mit Wohnsituation

Langzeitbefragungen zeigen jedoch, dass der Sparwille bei den jungen Leuten relativ gross ist. Gerade auch wegen der regelmässigen Diskussionen über die Zukunft der Altersvorsorge. Gemäss einer Baloise-Befragung investieren bereits 40 Prozent der 16- bis 22-Jährigen in Aktien oder ETFs, die einen Korb aus verschiedenen Aktien abbilden.

Über die Hälfte der Bevölkerung legt aber weniger Geld zur Seite als noch vor drei Jahren. Die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten schränken den Spielraum ein. Manche reagieren darauf, indem sie beim Wohnen ein Downgrade in Kauf nehmen oder nicht umziehen. Bei den 25- bis 49-Jährigen hat die Zufriedenheit mit der Wohnsituation seit 2020 überdurchschnittlich stark abgenommen, so die Swiss-Life-Studie.

Die letztjährige Swiss-Life-Studie zeigte, dass bei den 25- bis 49-Jährigen nur die Hälfte mit den Finanzen zufrieden ist. Die diesjährige Studie unterscheidet nach Personen im Erwerbsalter und Rentnern sowie Haushaltstypen. Besonders schlecht fallen die Werte bei Alleinerziehenden aus. Dort ist nur jede dritte Person zufrieden. Auch unter den Rentnern gibt es Haushalte, bei denen die Finanzen sehr eng sind. Bei den 65- bis 80-Jährigen sind aber immerhin 80 Prozent mit ihrer finanziellen Situation zufrieden.