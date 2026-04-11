Ein Bungalow des Schweizer Star-Architekten Justus Dahinden wird in Monteggio TI angeboten. Das Haus bietet Platz für zehn Personen und liegt in einem idyllischen Park mit alten Bäumen. 400'000 Franken kostet der Traum vom eigenen Ferienhaus in der Sonnenstube.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tessiner Ferienhäuser im Angebot: Privatstrand-Villa für 950'000 oder Bungalow für 400'000 CHF

Monteggio TI: Bungalow für 10 Personen mit Park und neuer Küche

65 m² können verdoppelt werden, bis zu 130 m² Wohnfläche möglich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Generationen von Deutschschweizern verbringen ihre Ferien im Tessin. Entsprechend viele Ferienhäuser gibts in der Sonnenstube. Längst nicht alle sind so exklusiv und teuer, wie man es vermutet. Immer wieder kommen derzeit auch reizvolle Objekte auf den Markt, die durchaus erschwinglich sind. So wie zuletzt in Pugerna TI ein Ferienhaus mit Privatstrand und Bootshaus für weniger als 950'000 Franken.

Klar, luxuriös eingerichtet ist das Ferienhaus nicht. Und mit 65 Quadratmetern Wohnfläche auch nicht riesig. Dafür ist die Lage nicht zu toppen. Das Haus ist auf einen kleinen Felsvorsprung gebaut und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf den Luganersee und in die Berge. Spannend für Interessenten: Eine Bewilligung für den Bau eines zweiten Stockwerks liegt bereits vor. So kann die Wohnfläche auf 130 Quadratmeter verdoppelt werden.

5 Zimmer und Blick ins Grüne

Es geht aber noch günstiger! In Monteggio TI – nur 30 Kilometer entfernt – wird jetzt ein Bungalow für 400'000 Franken angeboten. Dafür gibts 5 Zimmer auf zwei Etagen und eine grosse Terrasse mit Blick ins Grüne. Das Haus liegt in der Feriensiedlung «Bosco della Bella», einem «bezaubernden Rückzugsort inmitten der Natur», wie es in der Annonce auf Immoscout heisst. Der markante Bungalow wurde vom Zürcher Stararchitekten Justus Dahinden (1925–2020) geplant, gebaut und mehrfach ausgezeichnet.

Dahinden war einer der wichtigsten Vertreter der Nachkriegsarchitektur in der Schweiz. Über 30 Kirchen hat er gebaut, darunter die markante Kirche St. Paulus in Dielsdorf ZH. Eines seiner bekanntesten Gebäude ist das Ferrohaus, die heutige Klinik Pyramide am See in Zürich. Schon in den Sechzigerjahren beschäftigte sich Dahinden mit sogenannten Systembauten, also aus vorgefertigten Elementen bestehenden Gebäuden. Wie etwa dem Trigon-Dorf in Zürich-Hottingen oder eben der Bungalow-Siedlung im «Bosco della Bella».

Platz für 10 Personen

Das markante Häuschen liegt zwar in einer Feriensiedlung, hat aber einen direkten Zugang mit Privat-Parkplatz. Es ist voll ausgestattet, hat ein grosses Badezimmer, eine neue Küche und eine Heizung. In den drei Schlafzimmern können bis zu 10 Personen übernachten. Highlight des Angebots ist aber der Park mit alten Bäumen, in dem der Bungalow liegt.

Oder um es in den Worten des Verkäufers zu sagen: «Sie können an den Tischen in der Anlage unvergessliche Momente im Freien geniessen und köstliche Mahlzeiten mit Ihren Liebsten teilen», heisst es in der Annonce. Und dann schon fast poetisch: «Der Duft der Bäume und das Rauschen der Bäche begleiten Ihre Gespräche und machen jeden Bissen zu einem noch eigenartigeren Erlebnis.»