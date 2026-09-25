Neuer Glanz für die Insel Lützelau: Ab Frühling 2027 übernimmt Gastro-König Michel Péclard das Ruder als Pächter. Der Gastronom setzt auf lokale Küche, Glamping und eine modernisierte Infrastruktur.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lützelau im Zürichsee erhält ab 2027 neue Pächter: FloMi AG

Michel Péclard plant bediente Gastronomie mit lokalem und mediterranem Angebot

Investitionen: Küche, Abwassersystem, Safarizelte, Holzzelt und Shuttle-Service

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Die kleine Insel Lützelau im Zürichsee bekommt ab Frühling 2027 einen prominenten, neuen Pächter: Die FloMi AG von Gastro-König Michel Péclard und dessen Geschäftspartner Florian Weber. Sie werden den Kiosk, die Gastronomie, das Tagescamping inklusive Betreuung der Dauercamper auf der Insel übernehmen, heisst es am Freitag in einer Mitteilung der St. Galler Ortsgemeinde Rapperswil-Jona.

«Es ist einfach so romantisch», schwärmt Péclard am Telefon mit Blick. «Ich freue mich extrem darauf.» Der Gastronom ist in der Nähe aufgewachsen, kennt die Insel seit seiner Jugend. Er verbindet viele Erinnerungen mit dem Eiland: «Das ist für mich wie eine Pirateninsel – noch so wild, noch normal.»

Lokal, bodenständig und ein Hauch mediterranes Flair

Das kulinarische Angebot soll möglichst lokal und regional ausfallen. Um passende Lieferanten zu finden, hat Péclard bereits den Markt in Rapperswil besucht. «Den lokalen Fischer kennen wir ohnehin schon», erklärt er. Neben Klassikern wie Fischknusperli und Poulet im Körbli soll es auch mediterrane Gerichte geben.

Die Preise für Speis und Trank stehen noch nicht fest. Péclard sagt, er werde sich voraussichtlich an den bisherigen Pächtern orientieren. Einen markanten Unterschied zu den Vorgängern will Péclard aber machen: «Die haben ja nicht bedient, wir werden eine bediente Gastronomie machen.» Das Tagesgeschäft auf der Insel wird von dem langjährigen Péclard-Partner Fabio Tripolt übernommen. Er werde den gesamten Sommer über in einem Zelt auf der Insel verweilen, so Péclard.

Investitionen in die gute Atmosphäre

Gastro-König Péclard scheut nach eigenen Angaben keine Mühen und Kosten für das Insel-Upgrade. Neben einer Sanierung der gesamten Küche und einem neuen Abwassersystem plant das Team den Aufbau von zwei neuen Safarizelten für Glamping sowie ein imposantes Holzzelt als Wetterschutz. «Dafür verlege ich einen wunderschönen Holzboden und baue einen Holzkohlegrill ein», so Péclard. Auch stilvolles Geschirr aus New York liege schon bereit.

Um die Insel zugänglicher für ihre Gäste zu machen, wollen Péclard und sein Team die Frequenz des Shuttleservice zwischen Lützelau und Rapperswil verdichten. Der soll voraussichtlich von 10 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb sein.

So steht es um die Dauercamper

Nur um die rund 30 Dauercamper gibts noch ein grosses Fragezeichen. Péclard macht sich da keine grossen Sorgen: «Damit haben wir eigentlich nichts zu tun, das geht nicht über uns», so der Gastronom. Betreut werden sie laut der Medienmitteilung der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona zwar von der FloMi AG von Péclard und Geschäftspartner Florian Weber.

Die Camper haben aber das Recht, dort weiterhin über die Saison 2027 hinaus zu verweilen, heisst es weiter in der Mitteilung.