Trumps wichtigstes Zoll-Argument gegen die Schweiz ist weg!

Die Handelsbilanz zwischen den USA und der Schweiz hat sich drastisch verändert. Im Oktober erzielten die USA ein Plus von 7,3 Milliarden US-Dollar. Das überrascht auch den US-Präsidenten.

Darum gehts Die USA verzeichnen seit Monaten einen Handelsüberschuss mit der Schweiz

Trump zeigte sich erstaunt über die positive Entwicklung für die USA

USA erzielten 7,3 Milliarden US-Dollar Waren-Handelsüberschuss im Oktober 2025

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

US-Präsident Donald Trump (79) begründet seine Zollpolitik in erster Linie mit dem Waren-Handelsdefizit. Exportiert ein Land mehr Güter in die USA, als es von dort bezieht, muss das gemäss Trump an unfairen Handelspraxen liegen. In den letzten zwei Jahren fuhren die USA im Warenhandel mit der Schweiz ein Defizit von rund 40 Milliarden US-Dollar ein. In der Zwischenzeit haben sich die Volumen der Warenströme zwischen den beiden Ländern jedoch erheblich zugunsten der USA verschoben.

Das US-Handelsministerium weist in den aktuellsten Zahlen für den Oktober 2025 ein Plus von 7,3 Milliarden US-Dollar im Warenhandel mit der Schweiz aus. Im September erzielten die USA einen Überschuss von 6,6 Milliarden US-Dollar. Übers gesamte dritte Quartal 2025 kommt damit eine ausgeglichene Bilanz zustande. Im 2. Quartal erreichten die USA einen Überschuss.

Trump ist über Entwicklung erstaunt

Bundesrat Guy Parmelin (66) hat Donald Trump am World Economic Forum in Davos auf diese Entwicklung hingewiesen, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Der US-Präsident habe die Zahlen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und sich diese von seinem Handelsbeauftragten Jamieson Greer (47) bestätigen lassen, wie Parmelin an einer Pressekonferenz in Davos sagte.

Auf den Zolldeal, der zwischen den beiden Ländern derzeit im Detail ausgearbeitet wird, dürfte diese Trendwende jedoch keinen Einfluss haben. Die USA erwarten, dass die Schweizer Wirtschaft bis Ende Jahr 67 Milliarden Franken der im Rahmen des Deals angekündigten 200 Milliarden Franken in den USA investiert hat.

Gold als zentraler Treiber

Die Gründe für die Trendwende sind einerseits die Strafzölle von anfänglich 39 Prozent und mittlerweile 15 Prozent, die sich negativ auf die Schweizer Exporte auswirken. Zudem hat die Schweiz gemäss «SonntagsZeitung» im dritten Quartal 2025 grosse Mengen an Gold aus den USA importiert.

Der Goldhandel war auch einer der Hauptverantwortlichen, dass die Schweizer Exporte in die USA im Frühjahr 2025 deutlich in die Höhe geschossen sind. Diese trugen in den ersten fünf Monaten des Jahres 31,7 Milliarden Franken zum US-Warenhandelsdefizit mit der Schweiz bei. Deshalb liegt die Schweiz im Warenhandel mit den USA bis Ende Oktober noch immer deutlich im Plus.