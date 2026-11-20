Der Uetlihof wechselt für 850 Millionen Franken den Besitzer: Vier UBS-Fonds kaufen den Zürcher Bürokomplex vom norwegischen Staatsfonds. Die Grossbank bleibt dabei gleichzeitig Mieterin. Einst arbeiteten hier Tausende Credit-Suisse-Angestellte.

Darum gehts Vier UBS-Fonds kaufen den Zürcher Uetlihof für 850 Millionen Franken vom norwegischen Staatsfonds

Die UBS mietet den Bürokomplex und plant, ihn mindestens bis zum Vertragsende 2037 zu nutzen

Auf dem Grundstück in der Wohnzone könnten laut einer Schätzung 700 bis 1000 Wohnungen entstehen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Seit 2012 ist der norwegische Staatsfonds Besitzer des Zürcher Uetlihofs – aber nicht mehr lange. Letzte Woche gab der Staatsfonds bekannt, dass er die ehemalige Hochburg der Credit Suisse (CS) bis Ende 2026 verkaufen will. Jetzt ging es offenbar schnell. Vier Immobilienfonds der UBS schnappen sich den Bürokomplex für 850 Millionen Franken, wie das Finanzportal Finews berichtet. Demnach haben die involvierten Parteien am Donnerstag den Kaufvertrag unterzeichnet.

Seit der CS-Übernahme ist die UBS selbst Mieterin der Büros. Die Dimensionen sind gewaltig: Zwei Gebäude bieten Platz für 8500 Arbeitsplätze. Das Grundstück umfasst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen rund 100'000 Quadratmeter. Es ist einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz – und darum für die Grossbank ein wichtiger Standort. Viele Supportfunktionen sind vor Ort angesiedelt.

Wertvoller Boden

Mit dem Kauf übernehmen die UBS-Fonds auch den bestehenden langfristigen Mietvertrag. «Der Konzern als Mieter plant, den Uetlihof mindestens bis zum Vertragsende im Jahr 2037 aktiv zu nutzen», teilt die UBS gegenüber Blick mit.

Selbstverständlich ist das nicht unbedingt. Denn richtig wertvoll sind nicht die Bürogebäude, sondern der Boden. Das Areal liegt nämlich in einer Wohnzone. Entscheidet sich die UBS, eines Tages auszuziehen, könnten anstelle der Büros Wohnungen entstehen. Und das ohne Umzonung.

Das Potenzial ist riesig: Laut einer Schätzung des Zürcher Gemeinderats von 2022 haben auf dem Gelände 700 bis 1000 Wohnungen Platz. Ein ganzes neues Quartier könnte entstehen. Vorerst wird die UBS den Mega-Standort aber weiter als Bürokomplex nutzen.