DE
FR
Abonnieren

Platz für 1000 Wohnungen
Gigantischer CS-Bürokomplex in Zürich steht zum Verkauf

Einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz steht zum Verkauf. Der norwegische Staatsfonds will den Uetlihof in Zürich noch dieses Jahr loswerden. Einst arbeiteten hier Tausende Credit-Suisse-Angestellte. Jetzt lockt ein gigantisches Wohnbauprojekt.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
1/4
Der norwegische Staatsfonds verkauft den Uetlihof in Zürich.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Der Uetlihof in Zürich soll bis Ende 2026 verkauft werden
  • Der norwegische Staatsfonds fordert rund 1,3 Milliarden Franken für das Areal
  • Das Gelände bietet Platz für bis zu 1000 Wohnungen auf 56'000 Quadratmetern
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Jahrzehntelang war der Uetlihof am Fuss des Uetlibergs in Zürich eine Hochburg der Credit Suisse (CS). Tausende Angestellte gingen hier täglich ein und aus. Nun könnte der riesige Bürokomplex bald den Besitzer wechseln. Wie die «NZZ» berichtet, will der norwegische Staatsfonds den Verkauf noch vor Ende 2026 abschliessen. Wer zuschlägt und wie viel bezahlt wird, ist offen.

Doch billig wird der Deal nicht! Bereits 2022 wollten die Norweger die Liegenschaft abstossen. Damals stand ein Preis von 1,3 Milliarden Franken im Raum. Die Stadt Zürich wollte mitbieten, die Liegenschaft für 1,2 Milliarden kaufen. Der Kauf scheiterte aber am Widerstand im Stadtparlament, dem Gemeinderat.

Mehr zum Thema Credit Suisse
<p>Der bekannte Zürcher Bankenstandort Paradeplatz: Im Bild die UBS (links) und die Credit Suisse (Mitte). (Archivbild)</p>
Finma-Rüffel und US-Vergleich
Schwarzer Tag für die Credit Suisse
Dass sie ein gutes Arbeitsverhältnis haben, unterstreichen die beiden im Gespräch mehrfach: António Horta-​Osório und Thomas Gottstein.
CS-Spitze im Doppelinterview
«Wir müssen den Risikoappetit zügeln»
Die Grossbank Credit Suisse erhöht die Elternzeit.
Grossbank erhöht Elternzeit
CS ist bei Vätern grosszügiger als bei Müttern
António Horta-​Osório ist seit Mai 2021 VR-Präsident der Credit Suisse.
Warum Nadal sein Vorbild ist
So tickt CS-Präsident António Horta-​Osório
Ex-CS-Chef Tidjane Thiam musste wegen der Beschattungsaffäre gehen.
Beschattungsaffäre
Liess die CS den Ex-Mann von Thiams Partnerin überwachen?

UBS ist nur Mieterin

Die Dimensionen des Uetlihofs sind gewaltig: Zwei Gebäude bieten Platz für 8500 Arbeitsplätze. Das Grundstück umfasst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen rund 100'000 Quadratmeter. Es ist einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz.

Seit der CS-Übernahme ist die UBS Mieterin der Büros. Ihr Vertrag läuft bis 2037, mit einer Verlängerungsoption um bis zu 15 Jahre. Die Bank nutzt den Standort für zahlreiche Supportfunktionen, bietet derzeit aber rund 14'600 Quadratmeter zur Untermiete an, wie die «NZZ» weiss.

Richtig wertvoll sind aber nicht die Bürogebäude, sondern der Boden! Der Grund: Das Areal liegt schon heute in einer Wohnzone. Zieht die UBS eines Tages aus, könnten die Büros Wohnungen weichen – ganz ohne Umzonung. Das Potenzial ist riesig: Laut einer Schätzung des Zürcher Gemeinderats von 2022 haben auf dem Gelände 700 bis 1000 Wohnungen Platz. Ein ganzes neues Quartier könnte entstehen.

Doch der Kauf ist komplex. Wegen der Lex Koller dürfen ausländische Investoren Schweizer Wohnliegenschaften grundsätzlich nicht als Renditeobjekte erwerben. Wer das Areal langfristig zu Wohnungen entwickeln will, braucht deshalb eine passende Eigentümerstruktur. Als mögliche Käufer kommen grosse Schweizer Versicherungen und Immobilieninvestoren infrage.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen