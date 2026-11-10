Gigantischer CS-Bürokomplex in Zürich steht zum Verkauf

Einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz steht zum Verkauf. Der norwegische Staatsfonds will den Uetlihof in Zürich noch dieses Jahr loswerden. Einst arbeiteten hier Tausende Credit-Suisse-Angestellte. Jetzt lockt ein gigantisches Wohnbauprojekt.

Darum gehts Der Uetlihof in Zürich soll bis Ende 2026 verkauft werden

Der norwegische Staatsfonds fordert rund 1,3 Milliarden Franken für das Areal

Das Gelände bietet Platz für bis zu 1000 Wohnungen auf 56'000 Quadratmetern

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Jahrzehntelang war der Uetlihof am Fuss des Uetlibergs in Zürich eine Hochburg der Credit Suisse (CS). Tausende Angestellte gingen hier täglich ein und aus. Nun könnte der riesige Bürokomplex bald den Besitzer wechseln. Wie die «NZZ» berichtet, will der norwegische Staatsfonds den Verkauf noch vor Ende 2026 abschliessen. Wer zuschlägt und wie viel bezahlt wird, ist offen.

Doch billig wird der Deal nicht! Bereits 2022 wollten die Norweger die Liegenschaft abstossen. Damals stand ein Preis von 1,3 Milliarden Franken im Raum. Die Stadt Zürich wollte mitbieten, die Liegenschaft für 1,2 Milliarden kaufen. Der Kauf scheiterte aber am Widerstand im Stadtparlament, dem Gemeinderat.

UBS ist nur Mieterin

Die Dimensionen des Uetlihofs sind gewaltig: Zwei Gebäude bieten Platz für 8500 Arbeitsplätze. Das Grundstück umfasst knapp 56'000 Quadratmeter, die Büroflächen rund 100'000 Quadratmeter. Es ist einer der grössten Bürokomplexe der Schweiz.

Seit der CS-Übernahme ist die UBS Mieterin der Büros. Ihr Vertrag läuft bis 2037, mit einer Verlängerungsoption um bis zu 15 Jahre. Die Bank nutzt den Standort für zahlreiche Supportfunktionen, bietet derzeit aber rund 14'600 Quadratmeter zur Untermiete an, wie die «NZZ» weiss.

Richtig wertvoll sind aber nicht die Bürogebäude, sondern der Boden! Der Grund: Das Areal liegt schon heute in einer Wohnzone. Zieht die UBS eines Tages aus, könnten die Büros Wohnungen weichen – ganz ohne Umzonung. Das Potenzial ist riesig: Laut einer Schätzung des Zürcher Gemeinderats von 2022 haben auf dem Gelände 700 bis 1000 Wohnungen Platz. Ein ganzes neues Quartier könnte entstehen.

Doch der Kauf ist komplex. Wegen der Lex Koller dürfen ausländische Investoren Schweizer Wohnliegenschaften grundsätzlich nicht als Renditeobjekte erwerben. Wer das Areal langfristig zu Wohnungen entwickeln will, braucht deshalb eine passende Eigentümerstruktur. Als mögliche Käufer kommen grosse Schweizer Versicherungen und Immobilieninvestoren infrage.