Der Streit um schärfere Regeln für die UBS spitzt sich im Dezember zu. Berichten zufolge rechnet die Grossbank nicht mehr mit relevanten Zugeständnissen. Die UBS will zwar weiterkämpfen – hinter den Kulissen prüft die Bank aber schon ihre nächsten Schritte.

UBS stellt sich im Kampf um die Kapitalregeln auf Niederlage ein

UBS stellt sich im Kampf um die Kapitalregeln auf Niederlage ein

Darum gehts Die UBS rechnet laut einem Reuters-Bericht nicht mit Zugeständnissen bei den neuen Kapitalregeln

90 Prozent Eigenkapital für Auslandsbeteiligungen könnten die UBS laut Berechnungen bis zu 16 Milliarden Franken kosten

Die Bank prüft laut Medienberichten Optionen bis hin zu einem Wegzug

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

UBS-Chef Sergio Ermotti (66) läuft die Zeit davon. Im Parlament zeichnet sich in der Wintersession der Entscheid über die strengeren Kapitalregeln ab. Doch laut mehreren Quellen stellt sich die Grossbank mittlerweile auf eine Niederlage ein, berichtet Reuters.

Laut den drei aufgeführten Insidern rechnet die UBS bis zur Entscheidung des Nationalrats in den kommenden Wochen höchstens noch mit kosmetischen Zugeständnissen. Zuvor hatte bereits im September der Ständerat eine harte Linie vorgegeben: Die kleine Kammer verlangt 90 Prozent Eigenkapitalunterlegung für die UBS-Auslandsbeteiligungen. Dass der Nationalrat der Grossbank nun entgegenkommt, ist unwahrscheinlich: Die grosse Kammer hat bei Bankenthemen traditionell schärfere Zähne.

Das dürfte der Führungsetage um Ermotti nicht schmecken. Die strengeren Regeln könnten die Bank laut eigenen Angaben zu einer Kapitalaufstockung von bis zu 16 Milliarden US-Dollar zwingen.

Kommen Pläne schon im Februar auf den Tisch?

Obwohl die UBS ihre Erfolgsaussichten als gering einschätzt, kämpft sie trotzdem weiter für Erleichterungen, schreibt Reuters. Die Grossbank beklagt sich immer wieder, dass die Regulierungen übertrieben seien und sie gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligen würden. Ein UBS-Sprecher sagt zum Reuters-Bericht auf Anfrage von Blick: «Wir kommentieren keine Spekulationen oder Meinungsäusserungen zu solchen Themen.»

Hinter den Kulissen soll die Grossbank aber bereits die Optionen für ihre nächsten Schritte prüfen. Dazu gehöre auch die Frage, ob die strengeren Kapitalanforderungen einen Wegzug ins Ausland rechtfertigen. Laut dem Reuters-Artikel könnte die Konzernleitung ihre Pläne bereits Anfang Februar bei der Präsentation der Geschäftszahlen auf den Tisch legen.

Gerüchteküche um Wegzug brodelt

Ob sich eine Entscheidung dieser Tragweite so schnell treffen lässt, kann aber angezweifelt werden. Die Verlegung eines Konzerns dieser Grösse ist hochkomplex und dauert Jahre. Neben gigantischen Kosten bräuchte die Führung erst grünes Licht von den Aktionären und den Aufsichtsbehörden im In- und Ausland. Die Gerüchteküche um einen Wegzug aus der Schweiz brodelt jedenfalls schon länger. Immer wieder heisst es, die Bank habe längst mehrere Notfallpläne in der Schublade.

Wie US-Medien im Oktober berichteten, spielt die UBS verschiedene Szenarien durch. Dazu gehören die Übernahme eines US-Finanzinstituts mit anschliessender Verlegung des Hauptsitzes in die USA, eine Fusion mit einem europäischen Konkurrenten oder der Verkauf an eine US-Bank. Klar ist: Für den Finanzplatz Schweiz steht viel auf dem Spiel.