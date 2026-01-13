Schweizer plötzlich Topfavorit für Ermotti-Nachfolge?

Als aussichtsreichen Kandidaten bringt die «Financial Times» nun Aleksandar Ivanovic ins Spiel. UBS-CEO Sergio Ermotti will die Schweizer Grossbank offenbar im Frühling in einem Jahr verlassen. Es gibt aber noch andere UBS-Manager mit guten Chancen.

Darum gehts UBS-CEO Sergio Ermotti plant Rücktritt im April 2027

Vier interne Kandidaten gelten als mögliche Nachfolger für Ermotti

Michael Hotz

Für Sergio Ermotti (65) war immer klar: Seine Rückkehr an die Spitze der UBS 2023 ist ein Sondermandat mit Ablaufdatum. Er war damals dem Ruf von UBS-Präsident Colm Kelleher (68) gefolgt, um die schwierige Integration der Credit Suisse zu managen. Nun scheint der Tessiner absehen zu können, wann diese heikle Aufgabe erledigt ist. So plant der CEO offenbar, die Schweizer Grossbank im April 2027 zu verlassen, wie die «Financial Times» unter Berufung auf Insider berichtet. Die UBS selbst sprach 2023 davon, dass Ermotti drei bis fünf Jahre lang bleiben wolle. Ein Abgang im übernächsten Frühling passt also gut in diesen Zeitplan.

Bei der UBS macht man sich deshalb schon länger Gedanken darüber, wer Ermotti beerben soll. Der Wettstreit um einen der begehrtesten Chefposten der globalen Finanzbranche läuft bereits. Verschiedene Kandidaten haben sich in Stellung gebracht. Die Favoritenrolle ist offen. Klar ist aber: Die UBS setzt auf eine interne Lösung. Drei Kandidatinnen oder Kandidaten sollen in die Endwahl kommen. Die «Financial Times» nennt in ihrem Bericht aber vier Personen mit guten Chancen auf die Ermotti-Nachfolge. Blick stellt sie dir kurz vor:

Aleksandar Ivanovic – plötzlich Topfavorit?

Das Asset Management ist die kleiste der vier UBS-Divisionen. Trotzdem gilt deren Chef gerade als heisses Eisen für die Nachfolge von Ermotti. Sein Name: Aleksandar Ivanovic (51), seit März 2024 auch Mitglied der Konzernleitung. Laut dem Bericht der «Financial Times» ist der Shootingstar der UBS einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Job.

CEO Ermotti gilt als grosser Förderer von Ivanovic. Heisst: Dieser kann auf die Unterstützung von oberster Stelle zählen. Sollte Ermotti das UBS-Präsidium von Kelleher übernehmen, hätte er seinen Zögling direkt unter sich.

Iqbal Khan – Kronfavorit verliert an Strahlkraft

Lange galt Iqbal Khan (49) als aussichtsreichster Kandidat für den Posten an der UBS-Spitze nach dem Abgang Ermottis. Der Schweizer gilt als ehrgeizig und als guter Kommunikator, was ihn bei seinen Mitarbeitenden beliebt macht. Zudem wäre er im Frühling 2027 mit Anfang 50 in einem guten Alter.

Zuletzt haben Khans Aktien aber an Wert verloren. Mehrere Berichte billigten dem Co-Leiter der globalen Vermögensverwaltung – des Kerngeschäfts der UBS – nur noch Ausserseitenchancen zu. Ein Grund: Khan leistete sich zuletzt einen Stolperer: Das Wealth-Management verkaufte in der Schweiz sogenannte Dollar-Derivate. Mit diesen Währungsgeschäften haben vermögende UBS-Kunden aber viel Geld verloren. Die Grossbank musste die verärgerten Kunden entschädigen.

Bea Martin – knallharte Managerin mit Chancen

Im letzten Oktober stieg Beatriz «Bea» Martin Jimenez (51) zur Chief Operating Officer auf. Aber bereits vor dieser Beförderung galt die Spanierin als mögliche Kandidatin für den CEO-Posten. Die knallharte Managerin hat lange Investmentbank-Erfahrung und arbeitete in dieser Funktion mit dem früheren UBS-Investmentbank-Chef Andrea Orcel (62) zusammen, mittlerweile CEO der italienischen Bank Unicredit.

Robert Karofsky – Chef des US-Geschäfts der Vermögensverwaltung

Chancen aufs Ermotti-Erbe hat auch Robert Karofsky (58), der im Mai 2024 zum Co-Leiter der Vermögensverwaltung aufgestiegen ist. In dieser Position verantwortet er das wichtige US-Geschäft. Zuvor war er Chef der Investmentbank der UBS.