DE
FR
Abonnieren

Laut Bericht
UBS-Chef Sergio Ermotti will 2027 zurücktreten

UBS-Chef Sergio Ermotti plant offenbar, spätestens im Frühjahr 2027 zurückzutreten. Damit soll bei der Schweizer Grossbank der Wettbewerb um einen der begehrtesten Spitzenposten der globalen Finanzbranche beginnen. Die UBS hat sich noch nicht geäussert.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • UBS-Chef Sergio Ermotti will im April 2027 zurücktreten
  • Nachfolger könnten Ivanovic, Khan, Karofsky oder Martin werden
  • Ermotti übernahm 2023 nach Credit Suisse-Übernahme die UBS-Führung
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Laut einem Bericht der «Financial Times» plant UBS-Konzernchef Sergio Ermotti (65), sein Amt im April 2027 niederzulegen. 

Ermotti war 2023 nach der staatlich orchestrierten Übernahme der Credit Suisse an die Spitze der UBS zurückgekehrt und will demnach nach Abschluss der Integration der beiden Institute zurücktreten. Der genaue Zeitpunkt seines Abgangs sei noch nicht endgültig festgelegt und könne sich ändern, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Kandidatenkarussell dreht bereits

Als mögliche Nachfolger gelten mehrere interne Kandidaten. Dazu zählen Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic sowie die Co-Leiter der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan und Robert Karofsky, schreibt die «Financial Times». Auch Chief Operating Officer Bea Martin wird dem Bericht zufolge als mögliche Kandidatin gehandelt.

Die UBS wollte sich auf Anfrage der Zeitschrift nicht zu den Berichten äussern. Eine entsprechende Blick-Anfrage bei der UBS ist noch ausstehend. 

+++ Update folgt +++

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen