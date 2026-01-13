UBS-Chef Sergio Ermotti will 2027 zurücktreten

UBS-Chef Sergio Ermotti plant offenbar, spätestens im Frühjahr 2027 zurückzutreten. Damit soll bei der Schweizer Grossbank der Wettbewerb um einen der begehrtesten Spitzenposten der globalen Finanzbranche beginnen. Die UBS hat sich noch nicht geäussert.

Darum gehts UBS-Chef Sergio Ermotti will im April 2027 zurücktreten

Nachfolger könnten Ivanovic, Khan, Karofsky oder Martin werden

Ermotti übernahm 2023 nach Credit Suisse-Übernahme die UBS-Führung

Laut einem Bericht der «Financial Times» plant UBS-Konzernchef Sergio Ermotti (65), sein Amt im April 2027 niederzulegen.

Ermotti war 2023 nach der staatlich orchestrierten Übernahme der Credit Suisse an die Spitze der UBS zurückgekehrt und will demnach nach Abschluss der Integration der beiden Institute zurücktreten. Der genaue Zeitpunkt seines Abgangs sei noch nicht endgültig festgelegt und könne sich ändern, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Kandidatenkarussell dreht bereits

Als mögliche Nachfolger gelten mehrere interne Kandidaten. Dazu zählen Asset-Management-Chef Aleksandar Ivanovic sowie die Co-Leiter der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan und Robert Karofsky, schreibt die «Financial Times». Auch Chief Operating Officer Bea Martin wird dem Bericht zufolge als mögliche Kandidatin gehandelt.

Die UBS wollte sich auf Anfrage der Zeitschrift nicht zu den Berichten äussern. Eine entsprechende Blick-Anfrage bei der UBS ist noch ausstehend.

