Die Drogeriekette Rossmann zieht ins Glattzentrum ein. Im prestigeträchtigen Shoppingtempel wollen die Deutschen noch im Frühsommer einen Laden eröffnen – in der ehemaligen Depot-Filiale. Auch in weiteren Schweizer Städten übernehmen sie Standorte der Pleite-Dekofirma.

1/6 Rossmann eröffnet noch in diesem Sommer eine Filiale im Glattzentrum – auf der Fläche von Depot. Foto: Siggi Bucher

Darum gehts Rossmann expandiert in der Schweiz und übernimmt ehemalige Depot-Filialen

Migros will Rossmann keine freien Flächen in ihren Zentren geben

Rossmann plant bis Ende 2025 fünf bis zehn Filialen zu eröffnen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Die deutsche Drogeriekette Rossmann schnappt sich leerstehende Depot-Filialen an bester Lage! Etwa im Glattzentrum in Wallisellen ZH, wie die Zeitungen von CH Media berichten. Dort soll die Rossmann-Filiale bereits im Frühsommer eröffnen. Die Deutschen setzen ihre Expansion fort und starten noch in diesem Jahr auch mit Läden in Rapperswil-Jona SG und Chur GR – auch dort in ehemaligen Depot-Filialen. Derzeit sucht die Personalabteilung des Drogerieriesen auf einschlägigen Jobportalen nach Mitarbeitenden, und zwar nach Verkäufern und Filialleiterinnen.

Die Pleite des Deko-Verkäufers Depot spielt Rossmann in die Karten. Denn so werden gute Standorte frei wie derjenige im Glattzentrum, die sich Rossmann sonst nicht einfach so hätte sichern können. Die Konkurrenz schaut Rossmann nämlich ganz genau auf die Finger. Die Migros Zürich etwa will den Deutschen keine freien Flächen geben. Selbst, wenn nach dem Aus von Fachformaten wie Melectronics oder SportX solche verfügbar wären. «Rossmann und Action erhalten keine Läden von uns», sagt er in einem Interview. Die Konkurrenz ins Haus holen will man sich beim orangen Riesen nicht. Das dürfte den Rossmann-Managern zumindest im Fall des Glattzentrums nun aber ziemlich egal sein.

Expansionsziel nach unten angepasst

Im Dezember 2024 hat Rossmann im Emmen Center in Emmen LU die erste Filiale der Schweiz eröffnet. Kürzlich wurde bekannt, dass eine weitere Filiale im Einkaufszentrum Mall of Switzerland in Ebikon LU geplant ist – nur 5 Kilometer vom ersten Laden entfernt. Zudem wurde kürzlich ein Baugesuch für eine Filiale in Ingenbohl SZ eingereicht.

Ursprünglich hatte Rossmann geplant, bis Ende 2025 fünfzehn Filialen in der Schweiz zu betreiben. Firmenchef Raoul Rossmann (40), Sohn des Firmengründers Dirk Rossmann (78), musste dieses Ziel jedoch nach unten korrigieren. Er gab an, dass es tendenziell eher fünf bis zehn Filialen werden dürften. Als Gründe nannte er die aufwendige Auswahl geeigneter Flächen sowie administrative Hürden wie langwierige Baugesuche und Umnutzungsanträge.