Prominenter Zuwachs für die Mall of Switzerland: Der deutsche Drogerie-Riese Rossmann zieht im Spätsommer ein. Damit hat das Unternehmen bald zwei Schweizer Filialen – beide in Luzern. Aus dem Ziel von 15 Läden bis Ende Jahr wird trotzdem nichts.

Mit Körperpflege zum Discount-Preis erfolgte Ende letztes Jahr der Markteintritt von Rossmann in der Schweiz. Der deutsche Drogerie-Gigant eröffnete damals seine erste hiesige Filiale. Für die Offensive hat die Kette die Zentralschweiz auserkoren. Der Laden im Emmen Center in Luzern ging am 5. Dezember auf. «Rossmann wird der günstigste Anbieter für Drogeriemarktprodukte in der Schweiz», sagte damals Rossmann-Schweiz-CEO Fabrizio D'Ascenzo (41) zu Blick.

Und jetzt ist der Standort für die zweite Schweizer Rossmann-Filiale bekannt: Es ist die Mall of Switzerland, die nur 5 Kilometer vom ersten Laden entfernt ist. Die Eröffnung erfolgt im Spätsommer oder im Herbst mit «einem breit gefächerten Sortiment aus Gesundheit, Make-up, Pflege und Duft sowie Bio-Kost», wie es in einer am Mittwoch publizierten Mitteilung des bekannten Einkaufszentrums in Ebikon LU heisst. Rossmann übernimmt in der Mall 600 Quadratmeter Ladenfläche – 100 Quadratmeter mehr als im Emmen Center, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

Rossmann-Expansion ist ins Stocken geraten

Auch der dritte Rossmann-Laden könnte in der Innerschweiz aufgehen. Laut dem Bericht hat die Rossmann Schweiz AG aus Zug im Sommer 2024 ein Baugesuch für eine Filiale in Ingenbohl SZ eingereicht. Die Expansion schreitet damit voran, gleichzeitig ist sie aber auch etwas ins Stocken geraten. Zur Erinnerung: 150 Läden will Rossmann einst in der Schweiz haben.

Und bis Ende Jahr hat das Unternehmen 15 Schweizer Filialen angekündigt. Jetzt buchstabiert es aber zurück. So sagte Raoul Rossmann (40), Sohn des Firmengründers Dirk Rossmann (78) und Sprecher der Geschäftsleitung, kürzlich zur «Lebensmittel Zeitung»: «Tendenziell werden es fünf bis zehn. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil es von Vermieterseite aus komplex ist.» Zumindest bei der Migros muss der Drogerie-Riese nicht anklopfen: «Rossmann und Action erhalten keine Läden von uns», stellte Migros-Zürich-Chef Patrik Pörtig (45) in einem Interview mit der «Handelszeitung» klar.

Aufwind für kriselnde Mall of Switzerland

Für die Mall of Switzerland ist der Einzug von Rossmann ein kleiner Coup. Der Luzerner Einkaufstempel hat in den letzten Jahren turbulente Zeiten erlebt. Er hatte mit tiefen Kundenzahlen zu kämpfen, die «NZZ» schrieb 2023 gar vom «leeren Raumschiff in Ebikon». Und Anfang Jahr stritt die Mall mit einer Hausarztpraxis, die damals per sofort auszog.

Im Februar gab sich Tiziana Hug (34), seit sieben Monaten Chefin der Mall of Switzerland, gegenüber der «Luzerner Zeitung» aber optimistisch, sprach vom geschafften Tournaround. Und jetzt gibt es bald Aufwind – dank Körperpflegeprodukten zum deutschen Discount-Preis.