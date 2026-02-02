Nicht alle Skigebiete in der Schweiz kämpfen in der Sportferien-Zeit mit dem Schneemangel. Auch unter anderem in Melchsee-Frutt sind alle Pisten geöffnet. Blick stellt dir sieben Gebiete mit weissen Pisten statt grünen Wiesen vor.

Darum gehts In Glacier 3000 VD liegen über 4,5 Meter Schnee

Jungfrau Ski Region bietet 135 von 213 Pistenkilometern und Pulverschnee

Melchsee-Frutt: 120 cm Schnee am Gipfel und alle Anlagen geöffnet

Februar ist Sportferien-Zeit. Viele Familien verschwinden für einige Tage in die Berge, um gute Pisten und hoffentlich schönes Wetter zu geniessen. Doch das mit den guten Pisten ist aktuell eine verzwickte Sache. In vielen Ecken der Schweiz ist der grosse Schneefall in diesem Winter bislang ausgeblieben. In Graubünden und im Tessin mussten darum verschiedene Betriebe Kurzarbeit beantragen – etwa Berg-Beizer Sead Besic (40) vom Restaurant Wali in Obersaxen GR.

Doch nicht alle Skigebiete leiden unter Schneemangel. Blick stellt dir sieben Destinationen in der ganzen Schweiz vor und zeigt, wo du für spontane Ski-Ausflüge weisse Pisten findest.

Corvatsch GR

Im Vergleich zum restlichen Bündnerland ist die Lage im Engadin entspannter. Gemäss der lokalen Tourismusorganisation liegt auf 2000 Meter über Meer zwar nur 32 cm Schnee, die Höhe der Skigebiete spielen den Bergbahnen aber in die Karten. Ein Grossteil der Engadiner Pisten befindet sich auf um die 2500 Meter. Im Skigebiet Corvatsch oberhalb von Silvaplana GR sind so 18 von 26 Pisten geöffnet. In der St. Moritzer Corviglia sind es 22 von 34.

Melchsee-Frutt OW

Für Schneesportfans ist das Skigebiet in der Zentralschweiz derzeit ideal. Alles ist geöffnet: Funparks, Schlittelpisten, Langlaufloipen, Winterwanderwege und die 17 Skipisten. Denn dem Skigebiet fehlt's nicht an Schnee: Oben auf dem Gipfel messen die Schneehöhen 120 Zentimeter, unten an der Talstation immerhin noch 20 cm. Und trotz dieser Verhältnisse kostet das Tagesticket «nur» 65 Franken – ein vergleichsweise moderater Preis.

Glacier 3000 VD

Schneemangel ist in Glacier 3000 ein Fremdwort. Ganz oben auf 3016 Meter über Meer liegen über 4,5 Meter Schnee. Alle Skipisten sind geöffnet – bis auf eine Piste, die aktuell wegen Lawinengefahr gesperrt ist. Die Destination sorgte mit ihren Schneeverhältnissen bereits in der letzten Saison für Aufsehen. Von November 2024 bis Mitte Februar 2025 sind damals acht Meter Neuschnee gefallen. Das Skigebiet liegt allerdings auf dem gleichnamigen Gletscher, was die Angaben relativiert.

Lauchernalp VS

Wem das Mega-Skigebiet Glacier 3000 zu gross ist, der findet vielleicht an der Lauchernalp Gefallen. Die Destination im Walliser Lötschental bietet insgesamt 38 Pistenkilometer. Davon sind 34 Kilometer derzeit befahrbar – bei guten Schneebedingungen. Selbst im Dorf Wiler auf 1400 Meter über Meer hat es 40 Zentimeter Schnee. Und das Skigebiet mit seinen sechs Anlagen geht auf über 3100 Meter über Meer, wo die weisse Pracht gar 186 cm hoch ist. Ideal für eine Woche Skiferien.

Jungfrau Ski Region BE

In der Jungfrau Ski Region sind 135 von insgesamt 213 Pistenkilometern geöffnet, dazu laufen 39 von 41 Anlagen. Im Teilgebiet Mürren-Schilthorn liegt mit 150 Zentimeter auf dem Gipfel besonders viel Schnee. Kein Wunder, kommen hier vor allem Freerider auf ihre Kosten: Der Schnee ist pulvrig, perfekt für Fahrten abseits der markierten Pisten. Doch Vorsicht: Es herrscht mässige Lawinengefahr.

Meiringen Hasliberg BE

Im Familien-Skigebiet im Berner Oberland liegt der Schnee vor allem oben auf dem Berg: Auf 2245 Metern sind es 110 Zentimeter, im Tal dagegen gerade einmal drei. Seit dem letzten Schneefall am Donnerstag hat sich die Decke gesetzt, die Pisten sind etwas härter. 14 von 23 sind offen, das sind gut drei Viertel. Der Betrieb der 15 von 16 Anlagen läuft fast voll.

Andermatt Gemsstock UR

Skifans in der Zentralschweiz kommen in Andermatt auf ihre Kosten. Sogar im Dorf liegen 34 Zentimeter Schnee. Auf dem Gemsstock auf 2962 Metern sind es 105 cm. In diesem Teil des grossen Skigebiets sind fast alle Pisten geöffnet – insgesamt sind es 16.