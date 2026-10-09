Wo früher Kühe nächtigten, erstreckt sich heute ein elegantes Loft. Im Bündner Münstertal wird ein historischer Stall zum Verkauf angeboten. Ein bekanntes Schweizer Schriftstellerpaar hat es umgebaut.

Darum gehts Im Val Müstair steht ein sanierter Stall aus dem 17. Jahrhundert zu Verkauf.

Der Kaufpreis beträgt 990'000 Franken.

Bestseller-Autor Tim Krohn und Schriftstellerin Micha Friemel haben den Stall umgebaut.

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Im Bündner Münstertal steht ein Stall aus dem 17. Jahrhundert, zumindest von aussen. Früher lagerten hier Heu und Vieh – heute ist es ein nobles Luxus-Loft. Der Kaufpreis des umgebauten Gebäudes? 990'000 Franken.

Wer schon immer in einem gigantischen, offenen Raum wohnen wollte, ist hier genau richtig: Die «Stalla» im Münstertal bietet über 151 Quadratmeter Wohnfläche, wie aus dem Inserat des Maklers Poeticwalls zu lesen ist. Die Architektur folgt der Geschichte des Hauses: Das jahrhundertealte Tragwerk gibt die Struktur vor und schafft Nischen für Küche, Bad, Wohn-, Schlaf- und Essbereich.

Rustikaler Charme bleibt

Der Loft kombiniert edle Materialien wie Naturstein, Kalkputz und geschliffenen Beton mit den originalen Holzbohlen des alten Heubodens. Auch der rustikale Charme bleibt sichtbar: Der alte Dachstuhl aus Fichte und Lärche ruht auf mächtigen Andreaskreuzen, und eine historische Heubahn zieht sich quer durch den Raum.

Ein Schlafbereich liegt auf der Hauptebene, stilvoll hinter einer Wand aus Holzbohlen verborgen. Eine schwarze Wendeltreppe führt hinauf zum zweiten Bett – mit direktem Blick auf den Piz Lad und den Piz Terza.

Sonniger Garten gegen Aufpreis

Die Umgebung punktet stark: Das Dorf Santa Maria GR liegt direkt am Schweizerischen Nationalpark. Kunstliebhaber erreichen in nur zehn Autominuten das berühmte Kloster St. Johann in Müstair. Wer, um die Natur zu geniessen, nicht zu weit gehen will, kann für einen Aufpreis einen 137 Quadratmeter grossen Garten dazukaufen. Da kann man seine eigenen Kräuter sammeln, Beeren pflücken und die Blumenpracht geniessen.

Die Anreise mit dem Auto in das historische Dorf ist auch malerisch: Von Zernez GR fährt man über den Ofenpass nach Santa Maria und parkiert dann im eigenen Hof. Und auch mit dem ÖV ist das Idyll gut erreichbar: Die Postauto-Haltestelle liegt nur wenige Schritte von der Haustür entfernt. Von Zürich oder St. Gallen ist man in rund dreieinhalb Stunden im Bündner Paradies.

Schriftstellerpaar hinter dem Umbau

Hinter der Verwandlung stecken die Kinderbuchautorin Micha Friemel und der Musiker und Autor Tim Krohn. Sie haben das historische Gebäude saniert – und wohnen selbst gleich nebenan im dazugehörigen Wohnturm.

Bisher vermieteten die Eigentümer die «Stalla» als Ferienunterkunft. Das bleibt auch für die neuen Besitzer eine Option: Wer nicht das ganze Jahr im Münstertal verbringen möchte, kann das Objekt auch tageweise vermieten. Das Verkäuferpaar würde die Verwaltung und Betreuung der Feriengäste gegen Entgelt sogar weiterhin übernehmen.