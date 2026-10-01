Zügeltermin im höchsten Hochhaus der Zentralschweiz: Im 113 Meter hohen Turm ziehen die ersten Bewohner ein. Es sind aber immer noch elf Wohnungen zu haben – die teuersten Apartments auf den obersten Etagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im 113-Meter-Turm in Kriens ziehen erste Käufer ein.

Er hat 167 Wohnungen und teilt mit Hochhaus in Dübendorf den Höhenrekord.

Elf teure Wohnungen oben bleiben unverkauft; unten wird vermietet.

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Vier Jahre lang wurde gebaut, jetzt kehrt endlich Leben ein: Im 113 Meter hohen Pilatus-Tower in Kriens LU sind am 1. Oktober die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Das Hochhaus beim Bahnhof Mattenhof zählt 36 Geschosse, ist 113 Meter hoch und damit das höchste Wohnhaus der Schweiz – zusammen mit dem höchsten der drei Three-Points-Türme in Dübendorf ZH.

Ab dem achten Stock befinden sich 167 Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern im Pilatus-Tower. Je nach Stockwerk reicht die Aussicht über den Pilatus und die Rigi bis zur Horwer Seebucht, nach Luzern und zum Sonnenberg. Die Käufer ziehen in den kommenden Wochen gestaffelt ein, wie die Halter AG in einer Medienmitteilung schreibt. Einige wollen ihre Wohnung erst später oder 2027 beziehen, andere vermieten sie.

4,5 Zimmer auf 141 Quadratmetern

Was angesichts des Prestiges des Turmes und der angespannten Situation auf dem Zentralschweizer Immobilienmarkt erstaunt: Elf Wohnungen sind immer noch nicht verkauft, wie ein Blick auf die Verkaufshomepage zeigt. Sie liegen vor allem in den teuersten oberen Etagen. Wie eine 4,5-Zimmer-Wohnung im 36. Stock mit 141 Quadratmetern Fläche. Was sie kostet? Das verrät die Immobilienentwicklerin Halter nicht. Auf der Website steht lediglich: «Preis auf Anfrage.» In welchen Regionen sich der Preis bewegen dürfte, zeigt sich beim Blick nach Dübendorf. Dort kostet das Penthouse im 34. Stock über 8 Millionen Franken.

Günstiger – zumindest im Vergleich zum Kauf – wohnt es sich weiter unten. In den ersten sieben Etagen befinden sich 66 kleinere Mietwohnungen und Apartments, die ab Mitte Oktober bezogen werden. Spannend: Darunter sind auch sogenannte Movement-Wohnungen. Verschiebbare Raummodule machen aus derselben Fläche je nach Bedarf Schlaf-, Wohn- oder Arbeitsraum. Die möblierten Apartments richten sich unter anderem an junge Erwachsene und Wochenaufenthalter. Los gehts bei rund 2000 Franken Miete pro Monat.

Sauna mit Panoramablick im 37. Stock

Der Pilatus-Tower bietet einiges, was ein gewöhnlicher Wohnblock nicht hat. Unter dem Namen «Pilatus Spaces» stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern unter anderem Fitnessraum, Coworking-Bereiche, Weinraum, Gästezimmer und eine Dachterrasse mit Gartenzimmer zur Verfügung. Spektakulär ist die Sauna mit Panoramablick in der 37. Etage. Später soll im Erdgeschoss noch ein Restaurant eröffnen.

Zum markanten Ensemble vor den Toren der Stadt Luzern gehören neben dem Pilatus-Tower die Pilatus Arena mit Platz für bis zu 4500 Besucher sowie der Helvetia-Tower mit 139 Mietwohnungen und rund 2000 Quadratmetern Gewerbe- und Büroflächen.