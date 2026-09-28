Ein Luxus-Penthouse in Zürich-Wollishofen sorgt für Aufsehen: Es kostet 17'900 Franken im Monat, hat ein zweistöckiges Aquarium mit Wasserfall und einen grossen Whirlpool auf der Dachterrasse. Der Zürichsee liegt nur 30 Sekunden entfernt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zürich-Wollishofen: Teuerstes Penthouse der Stadt kostet 17'900 Franken pro Monat

Hauptattraktion: Zweistöckiges Aquarium mit Wasserfall und Designer-Ausstattung

Airbnb-Option: Drei Nächte kosten 4600 Franken, Testwohnen möglich

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Was für eine Aussicht! Von der Terrasse des Penthouse in Zürich-Wollishofen schweift der Blick über den Zürichsee. Besser geht es kaum. Teurer allerdings auch nicht. 17'900 Franken pro Monat kostet das dreistöckige Apartment zwischen Seestrasse und Bahnlinie. Nebenkosten kommen noch dazu. Damit ist es die teuerste Wohnung der Stadt.

Für die stolze Miete gibts eine aussergewöhnliche 6,5-Zimmer-Wohnung. Sie hat eine Wohnfläche von 205 Quadratmetern – und Details, die man selbst auf dem Zürcher Markt für Luxusimmobilien nicht alle Tage sieht. In der Annonce auf dem Immobilienportal Homegate heisst es: «Dieses auffällige architektonische Juwel kombiniert moderne mediterrane Eleganz mit State-of-the-Art-Technologie.» Und: «Alles vor der atemberaubenden Kulisse des Zürichsees und der Alpen.» Der See ist 30 Sekunden entfernt, wie es heisst. Das hat offenbar seinen Preis.

Zweistöckiges Aquarium mit Wasserfall

Herzstück der Immobilie ist der grosszügige Wohnbereich mit offener Küche und viel Glas. Doch richtig spektakulär wird es beim Blick nach oben: Durch die Wohnung zieht sich ein Aquarium über zwei Stockwerke, samt Wasserfall. Auch sonst wurde nicht gekleckert. Drei Schlafzimmer stehen zur Verfügung. Die Master-Suite verfügt über einen eigenen Kamin und einen begehbaren Kleiderschrank. Im Bad wartet eine frei stehende Designer-Badewanne aus Beton.

Technisch ist die Wohnung auf dem neusten Stand, lässt sich über ein Smarthome-System steuern. Beleuchtung, Jalousien, Bodenheizung und Soundsystem lassen sich so regulieren. Ein Chipkarten-Eingangssystem und ein modernes Alarmsystem sorgen für zusätzliche Sicherheit. Autosammler sollte der neue Mieter allerdings nicht sein: Nur ein einziger gedeckter Parkplatz gehört zum Penthouse.

Probeschlafen auf Airbnb

Richtig exklusiv wird es unter freiem Himmel. Zur Wohnung gehören mehrere Holzterrassen. Auf der Dachterrasse wartet ein eigener Whirlpool. Dazu gibts einen Grill und einen weiteren Kamin. «Der perfekte Ort für einen Morgenkaffee, Sonnenuntergangs-Cocktails oder Sternengucken im Whirlpool», schlägt der Makler im Inserat vor.

Ob da der Lärm der Seestrasse nicht stört? Das können Interessenten testen. Derzeit kann man die Luxuswohnung nämlich auch auf Airbnb mieten – drei Nächte gibts für 4600 Franken.

In der gleichen Liga wie das Penthouse in Wollishofen spielt eine 5-Zimmer-Wohnung am Zürcher Bellevue. Sie war für 19'850 Franken im Monat ausgeschrieben. Dafür gabs fünf Zimmer mit einer Wohnfläche von 267 Quadratmetern. Und einer 55 Quadratmeter grossen Terrasse. Die Terrasse alleine ist so gross wie eine durchschnittliche Zweizimmerwohnung in der Limmatstadt.