Filmfans aufgepasst: Die Villa aus «House of Gucci» ist zu haben! Für 2,7 Millionen Franken lockt die historische Alpenresidenz mit elf Schlafzimmern, Bergblick und viel Platz für Feste und Gäste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Villa Laubenò aus «House of Gucci» im Aostatal zu verkaufen

Anwesen mit elf Schlafzimmern, acht Bädern und Garage für vier Autos

Kaufpreis: 2,7 Millionen Franken, nur 28 km Luftlinie von Zermatt entfernt

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Wer den Kinohit «House of Gucci» gesehen hat, erinnert sich an die ikonische Schnee-Szene: Lady Gaga (40) alias Gucci-Patronin Patrizia Reggiani (77) stapft im knallroten Ski-Anzug durch das Weiss – und schüchtert die vermutete Geliebte ihres damaligen Gatten Maurizio Gucci (†64) ein. Gedreht wurde die Szene in Italien, genauer gesagt in Gressoney-Saint-Jean im Aostatal, nur wenige Autominuten von der Schweizer Grenze entfernt. Das luxuriöse Anwesen, in dem die Familie Gucci im Film residiert, ist nun auf dem Markt: Die historische Villa Laubenò steht zum Verkauf – für umgerechnet 2,7 Millionen Franken.

Das Anwesen liegt am Fuss des Monte-Rosa-Massivs. Von den Balkonen und Terrassen hat man eine herrliche Sicht auf das Bergpanorama. Und für Geschichtsliebhaber ist auch was dabei: Man hat einen direkten Blick auf das historische Schloss Savoy, in dem schon Königin Margarethe von Italien ab 1894 ihre Sommerferien verbrachte.

Viel Platz für Feste, Gäste und Sportwagen

Erbaut wurde die Villa im Jahr 1930. Mit ihren hellgelben Aussenwänden und dunklen Holzbalkonen «erinnert sie an den Charme und die Eleganz der grossen historischen Alpenresidenzen», schreibt der Zuger Immobilienmakler Engel & Völkers in der Annonce.

Auch der Innenbereich zeigt: Schlicht geht anders. Gleich drei vornehme Empfangsräume «bieten reichlich Platz für Zeit mit der Familie oder lange Abende mit Gästen», so das Inserat. Mit elf Schlafzimmern und acht Badezimmern auf drei Stockwerken ist auch für die Übernachtung des Besuchs bestens gesorgt. Sogar eigene Räume fürs Personal sind auf den 900 Quadratmetern Wohnfläche vorhanden, ganz wie es sich für ein Anwesen aus dem frühen 20. Jahrhundert gehört.

Auch Autoliebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn sie die engen Alpenpasskurven zur Liegenschaft hinaufsteuern: Die Garage bietet Platz für bis zu vier Fahrzeuge.

Umbau denkbar

Auch Investoren, die sich nach dem nächsten Renditeobjekt umsehen, will der Makler gluschtig machen: «Die beträchtliche Grösse und die Aufteilung der Innenräume ermöglichen ein Teilungsprojekt, das die Möglichkeit bietet, die Villa neu zu gestalten und mehrere unabhängige Wohneinheiten zu schaffen», schreibt Engel & Völkers. Das imposante Anwesen hat also auch das Potenzial zum nächsten edlen Boutique-Hotel in den Alpen.