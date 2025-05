Migros ist immer noch deutlich teurer als Lidl und Aldi

1/5 Die Migros ist in einem Vergleich von «K-Tipp» deutlich teurer als Lidl und Aldi. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Im Oktober 2024 kündigte die Migros an, den Preis von 1000 Alltagsprodukten auf «Discount-Niveau» zu senken. «Es gibt definitiv keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen», sagte CEO Peter Diethelm (60) damals. Ein grosses Versprechen an die Kundinnen und Kunden! Es sollen Produkte betroffen sein, die beim täglichen Einkauf eine wichtige Rolle spielen.

Bereits Ende Januar waren gemäss des orangen Riesen national 500 Produkte aus dem Foodbereich auf Tiefpreisniveau. Spätestens im Sommer sollen alle betreffenden Produkte gleich teuer oder billiger sein wie die entsprechenden Artikel der Discounter. Wie sieht es heute im Vergleich aus? Eine Untersuchung des Schweizer Konsumentenmagazins «K-Tipp» verschafft einen Einblick.

Migros ist immer noch deutlich teurer

Dieses verglich Anfang Mai die Preise von 40 beliebten Lebensmitteln und Haushaltsartikel in Läden von Migros, Coop, Denner, Aldi und Lidl. In den mittelgrossen Filialen der Region Basel wurde jeweils der günstigste verfügbare Artikel berücksichtigt. Und da zeigt sich: Die Migros ist 17,9 Prozent teurer als Aldi und Lidl.

Der K-Tipp-Einkauf kostete im Aldi 84.95 Franken, bei Lidl waren es 85.12 Franken. Die Alltagsprodukte waren in der Migros mit 100.15 Franken am teuersten. Bei 25 der 40 Produkte war Aldi am günstigsten. Besonders Fleisch, Fertigprodukte, Süssigkeiten und Haushaltsartikel sind bei den deutschen Discountern um einiges günstiger. In letzter Kategorie war die Migros um 90 Prozent teurer.

20 von 40 Produkten haben denselben Preis

Zudem interessant: Die Hälfte der Produkte kostete in allen fünf Filialen gleich viel – so unter anderem bei Weichkäse, Quark und Olivenöl. Ein Beispiel dafür, wie fest die Händler darauf achten, was billige Standardprodukte bei der Konkurrenz kosten und so die Preise angleichen.

Hinweis: Falls ein Produkt beim Besuch von «K-Tipp» nicht verfügbar war, wich das Magazin auf den nächstbilligeren Artikel aus. So fehlte bei der Migros beispielsweise das M-Budget-Backpapier. Für die Stichprobe wurde darum das Markenprodukt Kitchen + Co. verwendet. Ein Einkauf kann bei den Detailriesen Migros und Coop darum schnell teuer werden.

Blick-Test sorgte für Diskussionen

Auch Blick machte kürzlich einen Preisvergleich im Detailhandel, der für hitzige Diskussionen sorgte. So kauften wir bei Aldi und Lidl in Deutschland und in der Schweiz ein. Die Erkenntnisse? Ein typischer Familieneinkauf ist hierzulande bei den jeweiligen Discountern praktisch gleich teuer. In Deutschland weist der Kassenzettel allerdings eine deutlich tiefere Summe aus. Inklusive Abzug der deutschen Mehrwertsteuer ist es ennet der Grenze um rund 33 Prozent und in diesem Beispiel um gut 35 Franken günstiger!

Viele Blick-Leserinnen und -Leser bezeichneten die Einkaufstouristen als Landesverräter. «Alle, die ennet der Grenze einkaufen, schädigen unsere Wirtschaft, unsere Heimat», meinte Daniel Lehner in den Kommentaren.