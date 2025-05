Preis-Vergleich von Blick sorgt für hitzige Diskussionen Schweizer Einkaufstouristen werden als Landesverräter beschimpft

«So viel billiger ist Einkaufen in Deutschland wirklich»: Der Blick-Artikel sorgte am Wochenende für eine hitzige Debatte. Denn: Einkaufstouristen verdienen ihr Geld in der Schweiz, geben es aber in Deutschland aus. Dem Detailhandel entgehen so jährlich Milliarden.

Publiziert: vor 40 Minuten | Aktualisiert: vor 27 Minuten