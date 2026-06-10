Am Samstagabend trifft die Nati an der WM 2026 auf Katar. Das Eröffnungsspiel von Xhaka und Co. findet in Santa Clara statt, doch hohe Ticketpreise bis 305 Franken schrecken Fans noch vom Besuch des Spiels ab. Voll wird das Stadion kaum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati trifft am Samstag in Santa Clara auf Katar

Tickets für das Spiel kosten ab 224 CHF, viele Resttickets sind noch verfügbar

Finaltickets kosten bis zu 330'000 CHF

Moritz Meister Produzent

Um 21 Uhr startet die Nati am Samstag mit dem Spiel gegen Katar in die Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Den Auftakt ins Turnier bestreitet die Mannschaft von Murat Yakin (51) im San-Francisco-Bay-Area-Stadion in Santa Clara. Die Stätte bietet Platz für bis zu 71'000 Zuschauer.

Mit dem WM-Gastgeber von 2022, Katar, wartet auf die Nati zum Auftakt ins Turnier noch kein Hochkaräter. Dies macht sich jetzt auch bei den Ticketverkäufen bemerkbar. Bislang sieht es noch nicht so aus, als ob Xhaka, Embolo und Co. am Samstag vor vollen Rängen auflaufen werden. Diverse Ticketportale wie Viagogo, Stubhub oder Hellotickets bieten aktuell immer noch zahlreiche Eintrittskarten für den Match an.

Bei Hellotickets sind gar noch Pakete von bis zu 16 Tickets im selben Block verfügbar. Das günstigste Ticket findet man aktuell bei Vividseats für knapp 224 Franken. Mit etwas Glück gibt es auf Ricardo oder eBay noch ein günstigeres zu ersteigern.

Die Ticketsituation um das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sorgt schon länger für Ärger. Die Preise für Tickets sind höher als je zuvor. Tickets für das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika kosten auf dem Zweitmarkt bis zu 20'000 Franken. Die günstigsten Tickets gibt es aktuell für das Spiel von Paraguay gegen Australien mit knapp 112 Franken. Für den WM-Final am 19. Juli in New York schwanken die Preise von knapp 6800 Franken für das günstigste Ticket bis hin zu knapp 330'000 Franken für das teuerste.

Die Generalstaatsanwaltschaften von New York und New Jersey haben mittlerweile eine Untersuchung zum Ticketverkauf der Fifa angekündigt. «Die Fifa hat den Ticketkauf für die Weltmeisterschaft zu einem wahren Labyrinth aus Verwirrung, künstlicher Verknappung und horrenden Preisen gemacht – und das alles auf Kosten der Konsumenten», heisst es in einer Mitteilung. Sollten die Preise der Tickets in den nächsten Tagen und Wochen nicht noch sinken, könnte die Kulisse bei einigen der Paarungen zum echten Trauerspiel werden.