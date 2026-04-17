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Gewaltiger Anstieg in New Jersey
WM-Wucherpreise machen auch vor ÖV nicht Halt

Die Verkehrsgesellschaft von New Jersey will die Preise für die Anfahrt zum WM-Finalstadion deutlich erhöhen. Dies sorgt in den USA für Aufsehen – die zuständige Gouverneurin nimmt auch die Fifa in die Pflicht.
Publiziert: 22:41 Uhr
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Die Anfahrt zum WM-Finalstadion per Zug wird teuer.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zugfahrt zum WM-Final im MetLife-Stadion kostet 120 statt 10 Franken
  • NJ Transit rechtfertigt Preisanstieg mit 48 Mio. CHF Zusatzkosten
  • Fussball-Tickets ab 200 CHF, Parkgebühren bis 135 CHF pro Spieltag
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Eigentlich kostet die 15-minütige Zugfahrt vom New Yorker Bahnhof Penn Station zum MetLife-Stadion im Vorort East Rutherford rund zehn Franken. Wenn Fussball-Fans im kommenden Sommer an eines der neun dort ausgetragenen WM-Spielen, unter anderem den Final, reisen wollen, müssen sie deutlich tiefer in die Taschen greifen.

Fast 120 Franken wird das gleiche ÖV-Ticket dann kosten, wie die zuständige Verkehrsgesellschaft am Freitag mitteilt – also das Zwölffache. Den gewaltigen Preisanstieg erklären die Verantwortlichen mit dem zusätzlichen Aufwand: «NJ Transit hat ein strukturelles Defizit und kann die zusätzlichen Kosten für die Weltmeisterschaft nicht stemmen. Wir machen keinen Profit oder wollen die Fans auspressen; wir fordern die Leute dazu auf, die Kosten ihrer Anreise zum Stadion zu tragen.»

«Fifa soll Kosten übernehmen»

Weil pro Spieltag etwa 40'000 Menschen zum Stadion und zurück transportiert werden müssen, rechnet NJ Transit mit zusätzlichen Kosten von 48 Millionen Franken während des gesamten Turniers, wobei die externen Beiträge, etwa aus öffentlichen Geldern, davon nur elf Millionen Franken decken würden. Mehr will Mikie Sherrill, Gouverneurin des US-Bundesstaats New Jersey, der lokalen Bevölkerung auch nicht zumuten.

«Die Fifa setzt keinen Dollar für den Transport der WM-Fans ein und überträgt die gesamte Last an NJ Transit. Sie soll die Kosten für den Transport der Fans übernehmen. Wir werden die Besitzer der WM-Tickets nicht auf dem Rücken der Bevölkerung New Jerseys subventionieren», verteidigt die 54-Jährige den Preisaufschlag auf X (ehemals Twitter). Gleichzeitig kündigt sie an, für Pendlerinnen und Pendler an WM-Tagen Vergünstigungen anzubieten.

Auch wenn die Preise für die Shuttle-Busse mit 60 Franken etwas tiefer ausfallen – die WM-Reise in die USA dürfte die Fans viel Geld kosten. Vor den teuren Zugbillets haben bereits Stadion-Parkgebühren von bis zu 135 Franken zu reden gegeben. Ganz zu schweigen von den teuren Tickets: Aufgrund des von der Fifa gewählten variablen Modells ist beispielsweise für das dritte Schweizer Gruppenspiel gegen Kanada schon im günstigsten Fall mit Preisen von über 200 Franken zu rechnen.

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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