Die Verkehrsgesellschaft von New Jersey will die Preise für die Anfahrt zum WM-Finalstadion deutlich erhöhen. Dies sorgt in den USA für Aufsehen – die zuständige Gouverneurin nimmt auch die Fifa in die Pflicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zugfahrt zum WM-Final im MetLife-Stadion kostet 120 statt 10 Franken

NJ Transit rechtfertigt Preisanstieg mit 48 Mio. CHF Zusatzkosten

Fussball-Tickets ab 200 CHF, Parkgebühren bis 135 CHF pro Spieltag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eigentlich kostet die 15-minütige Zugfahrt vom New Yorker Bahnhof Penn Station zum MetLife-Stadion im Vorort East Rutherford rund zehn Franken. Wenn Fussball-Fans im kommenden Sommer an eines der neun dort ausgetragenen WM-Spielen, unter anderem den Final, reisen wollen, müssen sie deutlich tiefer in die Taschen greifen.

Fast 120 Franken wird das gleiche ÖV-Ticket dann kosten, wie die zuständige Verkehrsgesellschaft am Freitag mitteilt – also das Zwölffache. Den gewaltigen Preisanstieg erklären die Verantwortlichen mit dem zusätzlichen Aufwand: «NJ Transit hat ein strukturelles Defizit und kann die zusätzlichen Kosten für die Weltmeisterschaft nicht stemmen. Wir machen keinen Profit oder wollen die Fans auspressen; wir fordern die Leute dazu auf, die Kosten ihrer Anreise zum Stadion zu tragen.»

«Fifa soll Kosten übernehmen»

Weil pro Spieltag etwa 40'000 Menschen zum Stadion und zurück transportiert werden müssen, rechnet NJ Transit mit zusätzlichen Kosten von 48 Millionen Franken während des gesamten Turniers, wobei die externen Beiträge, etwa aus öffentlichen Geldern, davon nur elf Millionen Franken decken würden. Mehr will Mikie Sherrill, Gouverneurin des US-Bundesstaats New Jersey, der lokalen Bevölkerung auch nicht zumuten.

«Die Fifa setzt keinen Dollar für den Transport der WM-Fans ein und überträgt die gesamte Last an NJ Transit. Sie soll die Kosten für den Transport der Fans übernehmen. Wir werden die Besitzer der WM-Tickets nicht auf dem Rücken der Bevölkerung New Jerseys subventionieren», verteidigt die 54-Jährige den Preisaufschlag auf X (ehemals Twitter). Gleichzeitig kündigt sie an, für Pendlerinnen und Pendler an WM-Tagen Vergünstigungen anzubieten.

Auch wenn die Preise für die Shuttle-Busse mit 60 Franken etwas tiefer ausfallen – die WM-Reise in die USA dürfte die Fans viel Geld kosten. Vor den teuren Zugbillets haben bereits Stadion-Parkgebühren von bis zu 135 Franken zu reden gegeben. Ganz zu schweigen von den teuren Tickets: Aufgrund des von der Fifa gewählten variablen Modells ist beispielsweise für das dritte Schweizer Gruppenspiel gegen Kanada schon im günstigsten Fall mit Preisen von über 200 Franken zu rechnen.