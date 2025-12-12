Gesalzene Ticket-Preise, teure Hotels und dann noch die Fliegerei: Wer die Nati an der WM-Endrunde vor Ort anfeuern will, muss tief in die Tasche greifen. Blick hat nachgerechnet.

Darum gehts WM 2026: Teure Tickets, Reisen und Unterkünfte für Schweizer Fans

Flexible Ticketpreise möglich, Frühbuchung für Reisen empfohlen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Seit Donnerstag kann man sich für Tickets der Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bewerben. Ein Blick ins Ticketportal der Fifa verrät: Günstig wirds für die Fans nicht. Auch Reisen und Unterkünfte in Nordamerika werden ins Geld gehen. Alleine für die drei Schweizer Gruppenspiele müssen Nati-Fans ein ordentliches Budget einplanen.

Die Tickets

In der tiefsten der drei Preis-Kategorien kosten die Tickets für alle Schweizer Gruppenspiele zusammen mindestens 565 Dollar (450 Franken). Vor allem das dritte Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada schenkt mit 265 Dollar (umgerechnet 210 Franken) ein. Geht es weiter in die Finalrunde, werden die Tickets immer kostspieliger. Das günstigste Final-Ticket wird aktuell für 4185 Dollar (3329 Franken) angeboten. Wobei angeboten schon zu viel gesagt ist: Um an Billette zu kommen, muss man im Losverfahren gezogen werden. Bis zum 13. Januar (17 Uhr) können die Anträge eingereicht werden. Wie gross die Chance ist, bei den jeweiligen Spielen ausgewählt zu werden, ist schwierig abzuschätzen.

Die Fifa hat im Vorfeld flexible Ticketpreise angekündigt. Es ist also auch möglich, dass die Preise – abhängig von der Nachfrage – noch ändern. Auch ein Einbruch der Preise scheint für weniger attraktive Spiele möglich – so beobachtet an der Klub-WM im letzten Sommer. Vor allem die Nati-Partie gegen Katar könnte da interessant werden. Immerhin wird dieser Match im rund 68'000 Zuschauer fassenden Stadion von San Francisco ausgetragen.

Kostenpunkt für Tickets: mindestens 450 Franken

Die Reisen

Die Flüge nach San Francisco sind aktuell noch erschwinglich. Für rund 420 Franken kann man am Donnerstag, 11. Juni oder Freitag, 12. Juni Flüge von Zürich nach San Francisco, wo am 13. Juni das erste Gruppenspiel gegen Katar stattfindet, buchen (15 Stunden 30 Minuten mit einmal umsteigen).

Der Wechsel zum zweiten Spiel nach Los Angeles ist günstig möglich. Busse, die für die Strecke sieben Stunden benötigen, kosten 35 Franken. Die Reise mit dem Bus weiter zum dritten Spiel nach Vancouver würde gut 30 Stunden dauern, mit dem Flugzeug dauerts nur drei Stunden. Preislich sind die Flüge mit rund 150 Franken auch nicht viel teurer als eine anstrengende Busfahrt. Rückflüge von Vancouver nach Zürich sind aktuell für rund 550 Franken erhältlich – wiederum mit einmal umsteigen und einer Reisezeit von gut 16 Stunden.

Früh buchen wird sich auf jeden Fall lohnen. Hier dürften die Preise in den kommenden Monaten noch ansteigen.

Kostenpunkt fürs Reisen: rund 1150 Franken

Unterkünfte

Eine Analyse des Portals «The Athletic» zeigt auf, dass die Hotelpreise an den Spielorten während des Turniers bereits massiv teurer sind als üblich. An den Schweizer Spielorten San Francisco, Los Angeles und Vancouver sind die Preise 342 Prozent, 211 Prozent respektive 233 Prozent höher als vor dem Turnier. Ein happiger Aufschlag.

Auf den gängigen Buchungsportalen sind in San Francisco aktuell Angebote für Doppelzimmer für rund 380 Franken für drei Nächte (12. bis 15. Juni) verfügbar (190 pro Person). Für die nächsten fünf Nächte in L.A. müsste man mit rund 800 Franken (400 pro Person) rechnen.

Richtig teuer sind die Unterkünfte in Vancouver – was wohl mit dem Spiel der Gastgeber zu tun hat. Rund 1500 Franken würden fünf Nächte mindestens kosten (750 pro Person).

Kostenpunkt für Unterkünfte: rund 2090 Franken

Gesamtrechnung

Das Fazit ist klar: Die WM wird für die Fussball-Fans ein teurer Spass. Selbst wer sich mit den günstigsten Tickets zufrieden gibt und auch keine extravaganten Unterkünfte buchen will, muss mit umgerechnet rund 3600 Franken rechnen. Hinzu kommen Verpflegung, Transporte innerhalb der Städte sowie weitere Unternehmungen.

Wer zumindest auf die mühsame Planerei und den Buchungsstress verzichten will, wird auch an dieser Endrunde auf Angebote von Reiseanbietern zurückgreifen können. Die Konditionen dafür sind zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht bekannt.

2:14 Yakin zur WM-Auslosung: «Ich würde uns nicht als Favorit bezeichnen»

