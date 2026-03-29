Das Start-up Gaisbock aus der Innerschweiz bringt neue Produkte für den Sport auf den Markt. Skiprofi Marco Odermatt muss diese nicht nur testen – er ist gar an der Firma beteiligt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt investiert in Luzerner Naturkosmetik-Start-up Gaisbock mit 10 bis 20 Prozent

Produkte für Sportler: Muskelseren kosten bis zu 60 Franken für 100 ml

Gaisbock hat zehn Mitarbeiter und noch keinen Umsatz von einer Million Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Ski-Ass Marco Odermatt (28) ist auch Unternehmer: Neu hat er sich beim Luzerner Start-up Gaisbock eingekauft. Odermatts Anteil liegt irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, verrät er in der «SonntagsZeitung».

Das Start-up aus der Innerschweiz stellt Naturkosmetik für Männer her. Alle Produkte werden mit natürlichen Inhaltsstoffen im luzernischen Büron in einer eigenen Manufaktur produziert.

Ein 90-minütiges Telefonat mit Gründer Ramon Riebli (24) konnte Odermatt überzeugen. Riebli war früher selbst Langläufer und gründete das Start-up vor drei Jahren. Für Odermatt ist die Beteiligung «eine Herzensangelegenheit».

Odermatt als Produkttester

Mit dem Einstieg von Odermatt bringt die Marke Gaisbock neue Produkte raus – und zwar für den Sport. Ein Muskelserum vor dem Sport soll Energiepotenzial freisetzen, ein zweites soll bei der Muskelregenration helfen. Zu kaufen gibt es die Produkte im Sportfachhandel, in Drogerien sowie online.

Odermatts Job ist es nun, diese Produkte zu testen. Ob er deswegen aber tatsächlich eine bessere Leistung erbringt, kann der Skiprofi nicht abschätzen. Aber: «Ich weiss auf jeden Fall, dass sich die Seren gut anfühlen», sagt Odermatt in der «SonntagsZeitung».

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Dabei kosten 100 Milliliter des Serums fast 60 Franken. Das ist deutlich mehr als vergleichbare Produkte, beispielsweise das Sport-Kühlgel von Weleda mit Arnika für rund 12 Franken. Zur Lancierung der Produkte bekommt Odermatt sein eigenes Produkte-Bundle. Kostenpunkt: 99.90 Franken für fünf Produkte.

Grosse Fussstapfen

Es ist nicht die erste finanzielle Beteiligung von Odermatt. Der Skiprofi hat auch in den Sportausrüster X-Bionic investiert, der in der Schweiz gegründet wurde. Unter anderem modelt er dort für Skiunterwäsche.

Ob Odermatt mit seiner neuesten Investition in die Fussstapfen von Roger Federer (44) treten will? Dieser investierte damals in die Schuhfirma On, als sie noch einen Umsatz von rund 100 Millionen Franken machte. Mittlerweile sind die Verkäufe auf über 3 Milliarden Franken angestiegen.

Da hat es bei Gaisbock aber noch viel Luft nach oben: Die Luzerner Firma hat mit ihren zehn Angestellten die Umsatz-Million bisher nicht geknackt.