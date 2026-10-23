Die Swiss nimmt ihre Dubai-Flüge nun doch nicht in vier Tagen wieder auf, teilt die Airline mit. Sie gibt ein neues Datum bekannt. Doch die Lage im Nahen und Mittleren Osten bleibt unberechenbar.

Darum gehts Swiss verschiebt die Wiederaufnahme der Dubai-Flüge vom 27. Oktober auf den 25. November 2026

Die Airline nennt die volatile Lage im Mittleren Osten als Grund für den erneuten Aufschub an

Betroffene Passagiere können flexibel umbuchen oder erhalten eine vollständige Rückerstattung

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die Swiss fliegt seit dem 28. Februar nicht mehr nach Dubai. Damals starteten die USA und Israel mit ihren Angriffen auf den Iran. Mit Dubai fiel bei internationalen Fluggesellschaften ein wichtiges Drehkreuz aus dem Streckennetz. Die Lufthansa-Tochter Swiss wollte die Metropole Dubai ab dem 27. Oktober – also in vier Tagen – wieder anfliegen. Daraus wird jedoch nichts, wie die Airline heute mitteilt.

«Angesichts der aktuellen Lage und der volatilen Entwicklung hat die Swiss heute gemeinsam mit der Lufthansa Group entschieden, die geplante Wiederaufnahme nach Dubai auf den 25. November 2026 zu verschieben», schreibt die Airline in einer Medienmitteilung. Die Sicherheit der Passagiere und Crews habe für die Swiss oberste Priorität.

Die Airline werde betroffene Passagiere direkt kontaktieren. Diese können flexibel umbuchen oder erhalten eine vollständige Rückerstattung.

Airlines müssen weit im Voraus planen

Die Swiss gab die Wiederaufnahme der Flüge nach Dubai Anfang September bekannt. Jedoch unter dem Vorbehalt, die Lage gemeinsam mit den Behörden in der Schweiz und der Lufthansa-Gruppe weiterhin laufend zu prüfen.

Die damalige Hoffnung war, dass die Aufnahme von diplomatischen Hintergrundgesprächen zwischen den USA und dem Iran fruchtet und in Friedensverhandlungen mündet. Doch die diplomatischen Bemühungen brachten keinen Erfolg.

Die Airlines müssen ihre Routen und Creweinsätze viele Wochen im Voraus planen. Die Swiss plante die Destination deshalb für den Winterflugplan auf Ende Oktober wieder ein.

Der Iran greift seit März immer wieder wichtige Infrastrukturen in den Golf-Ländern an. Anfang September nahm er erneut US-Militärstützpunkte in Kuwait, Jordanien und Bahrain ins Visier. Erst im Oktober attackierten die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen mit Drohnen und Raketen die internationalen Flughäfen in Riad und Dammam in Saudi-Arabien an.