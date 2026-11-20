Zürich ist ein besonders teures Pflaster. Das greift der Bieler Uhrenhersteller Swatch auf – mit einer neuen Uhr. Entworfen hat sie ein Zürcher Künstler, der mit bissigen Sprüchen gegen die hohen Preise in der Limmatstadt stichelt. Wer sich ein Exemplar sichern will, muss allerdings an den richtigen Ort.

Darum gehts Swatch widmet der Stadt Zürich die dunkelblaue Uhr «Zuriich», deren Design hohe Preise aufgreift

Das Kalenderrad zeigt statt Wochentagen Weltwährungen, gestaltet wurde die Uhr von Stephan Walter

Das Modell kostet 100 Franken und ist seit 19. November nur in Zürcher Filialen erhältlich

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

In der Limmatstadt ticken die Uhren bekanntlich etwas anders. Die Zürcherinnen und Zürcher sind meist etwas schneller unterwegs als die Restschweiz. Und sie sind sich höhere Preise gewohnt. Genau diesen Umstand greift der Bieler Uhrenhersteller Swatch von Konzernchef Nick Hayek (72) mit seinem neusten Sondermodell auf. Es handelt sich um eine dunkelblaue Uhr. Sie trägt den doppeldeutigen Namen «Zuriich» – steht also sowohl für «Zürich» als auch für «zu reich».

Zürich ist nämlich die teuerste Stadt der Welt – und genau das nimmt das Design aufs Korn – mit «augenzwinkernden Zitaten», wie Swatch in einer Mitteilung schreibt. In greller Neon-Schrift spielen Sprüche wie «gentrifiziert», «Espresso 7.–» und «Banker» auf die hohen Preise und den Lifestyle in der Schweizer Finanzmetropole an.

Anlehnung ans besetzte Wohlgroth-Areal

Das Design der «Zuriich»-Uhr stammt vom Zürcher Illustrator Stephan Walter. «Fast alle Besuchenden verlassen Zürich mit dem gleichen Eindruck: Es ist schön, lebendig und überdurchschnittlich teuer», lässt sich Walter zitieren. Seine Uhr begegne dem Thema mit Humor, Ironie und Übertreibung – «anstatt sich politisch zu positionieren», wie Walter betont.

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Eine deutliche Anlehnung ans Politische besteht trotzdem. Denn der Name erinnert stark an «Zureich». Dieser Schriftzug prangte jahrelang an der Westfassade des ehemaligen Wohlgroth-Areals, unweit des Zürcher Hauptbahnhofs, direkt an den Bahngleisen. Das Areal war ab 1991 Schauplatz einer der grössten Hausbesetzungen der Schweizer Geschichte – bis die Stadt es im September 1993 räumen liess. Heute stehen dort einheitliche Wohngebäude, Gewerberäume und Büros.

Nach den Kantönliuhren folgt Zürich

Erst kürzlich widmete Swatch neue Uhren ebenfalls der Schweiz. Anfang November lancierte der Konzern seine Kantönli-Uhren. Dafür verpasste er allen 26 Kantonswappen einen neuen Look. Und entwarf noch ein Wappen für einen frei erfundenen 27. Kanton. Diese Modelle gibt es nur an einem Ort: am Swatch-Drive-Thru am Hauptsitz in Biel BE.

Ähnlich geht Swatch auch bei der «Zuriich»-Uhr vor: Das Modell aus der Reihe «Swatch Destination Art» ist seit 19. November im Handel – aber nur in den Stadtzürcher Filialen erhältlich. Beim Preis setzt der Uhrenhersteller einen Kontrapunkt. Das Sammlerstück gibts für 100 Franken.