Die Schweiz hat 26 Kantone. Aber nicht für den Bieler Uhrenhersteller Swatch: Dieser bringt eine neue Kollektion mit schrägen Kantonswappen und einem dazu erfundenen 27. Kanton heraus. Wer sie ergattern will, muss eine ungewöhnliche Bedingung erfüllen.

Darum gehts Swatch bringt 27 neue Kantönli-Uhren mit ausgefallenen Interpretationen der Schweizer Kantonswappen

Das 27. Modell steht für einen von Swatch erfundenen Fantasie-Kanton

Die Uhren kosten 100 Franken und sind vorerst nur am Swatch-Drive-Thru in Biel BE erhältlich

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Der Bieler Uhrenhersteller Swatch rund um Konzernchef Nick Hayek (72) sorgt mit ausgefallenen Modellen immer wieder für Aufsehen. Vielen dürfte etwa der Riesen-Zirkus um die Taschenuhren aus der Kooperation mit Audemars Piguet im Frühjahr 2026 noch in bester Erinnerung sein.

Landet Hayek jetzt den nächsten Marketing-Coup? Swatch lanciert eine eigene Kantönli-Kollektion, wie der Uhrenhersteller heute Donnerstag mitteilt. Dafür nimmt der Konzern sämtliche 26 Kantonswappen ins Visier: «Inspiriert von den Wappen interpretiert diese neue Kollektion die Symbole der Schweiz neu ... auf Swatch Art», heisst es. Die Wappen wurden im «typischen Swatch-Style auf verspielte Art und Weise neu gestaltet».

Swatch erfindet 27. Kanton

So verwandelt sich etwa der schwarze Baselstab in ein Fragezeichen, der Bär von Appenzell Ausserrhoden tänzelt plötzlich im rosaroten Tutu daher.

So sehen die neuen Swatch-Wappen aus

Insgesamt bringt Swatch 27 Modelle auf den Markt – eines für jeden Schweizer Kanton. Moment mal. 27 Kantone? Liefert der Konzern mit dieser Angabe einen peinlichen Fauxpas? Von wegen! «Das 27. Design repräsentiert den 27. Kanton», schreibt der Uhrenhersteller selbstbewusst.

Das steckt dahinter

Den zusätzlichen Kanton hat sich Swatch einfach selbst ausgedacht. Ganz nach dem Motto «What if...?», der Reihe, auf der die Uhrenkollektion beruht. Der Fantasie-Kanton soll für «Kreativität, Freiheit und unkonventionelle Ideen» stehen. Sein Wahrzeichen: ein roter Vogel mit Piraten-Flair, der auch das Zifferblatt des 27. Modells schmückt.

Die neuen Kantönli-Uhren sind ab dem 5. November erhältlich und kosten 100 Franken. Wer eine ergattern will, muss je nach Wohnort allerdings einen kleineren oder grösseren Umweg auf sich nehmen: Verkauft werden die Modelle vorerst ausschliesslich am Swatch-Drive-Thru am Hauptsitz in Biel BE. Uhrenfans müssen dort auf Rädern «jeglicher Art» vorfahren – und ein zum gewünschten Kanton passendes Nummernschild vorweisen.

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Die Kollektion ist ausschliesslich in der Schweiz erhältlich. Ob Swatch die Uhren später auch in die übrigen Schweizer Filialen bringt, lässt der Konzern offen.

Die Kantönli-Uhren sind bereits die dritte grosse Kollektion der «What if...?»-Reihe. Daneben hat Swatch unter diesem Namen auch mehrere Einzelmodelle lanciert – darunter die Zoll-Uhr, mit der Hayek US-Präsident Trump gehörig auf die Schippe nahm.

Am 10. September 2025 brachte Swatch die Sonderedition «What if...Tariffs?» auf den Markt – als Seitenhieb gegen Trumps Zollhammer von 39 Prozent auf Schweizer Waren. Auf dem Zifferblatt waren die Zahlen 3 und 9 vertauscht, der Preis lag passend dazu bei 139 Franken. Bereits nach weniger als 48 Stunden war die Uhr restlos ausverkauft. Ob die Kantönli-Uhren in Biel BE einen ähnlich grossen Andrang auslösen?