Im Glarner Skigebiet Schilt herrscht Streit zwischen einem Älpler und dem Pistenbetreiber. Der Landwirt blockiert mit einer Holzbeige die Durchfahrt für die Pistenbullys. Hintergrund ist ein alter Knatsch. In unserer Community gibt es Stimmen auf beiden Seiten.

Darum gehts Im Skigebiet Schilt blockiert ein Älpler mit einer Holzbeige die Zufahrt für Pistenbullys am Hang

Hintergrund ist ein altes Zerwürfnis, der betroffene Boden gehört der Gemeinde Glarus Nord

Viele Lesende kritisieren die Blockade, andere verweisen auf die Rechte des Pächters am Boden

Alessandro Kälin Redaktor Community

Ein alter Groll gefährdet die Skisaison oberhalb von Mollis GL. Im Mini-Skigebiet Schilt ist die Pistenpräparierung bereits in vollem Gange. Allerdings stellt Älpler Roland K.* den Vorbereitungen wortwörtlich ein Hindernis in den Weg. Zwischen seinen zwei Alphütten hat dieser eine 13 Ster grosse Holzbeige aufgestellt. Ein Problem für die Pistenbullys, die nur an dieser Stelle den Hang hinaufkommen. Auch für die Skigäste könnte das Holzlager bei der Abfahrt zum Problem werden.

Hintergrund ist laut lokalem Wirt Christian Drescher (63) eine alte Auseinandersetzung. K. fuhr früher selbst die Pistenbullys, bevor es zu einem Zerwürfnis kam. Skiliftbetreiber Fritz Beglinger (66) ist stinksauer. «Wir versuchen seit drei Jahren, das zu regeln», schildert er. Der umstrittene Boden gehört der Gemeinde Glarus Nord. Dank Schlichtungsarbeit des Eigentümers soll die Holzbeige bald entfernt werden. Allerdings auf Kosten des Skigebiets. In unserer Community wird die Auseinandersetzung zum Debattenthema.

Älpler erntet Kritik von unserer Leserschaft

Viele Leserinnen und Leser stellen sich gegen den Landwirt. Jan Klauser äussert harte Worte: «Der Bauer verhält sich wie ein Kindergartenkind. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.» Elisabeth Hager kann die Aufregung nicht verstehen: «Viel Geschrei um nichts. Diese Holzbeige hat er doch schnell beiseitegeräumt. Es geht hier denke ich vor allem um die Rache am Liftbetreiber.»

Mark Sanner hat Sympathie mit dem Älpler, aber: «Das Land gehört nun mal der Gemeinde, also können die entscheiden, was darauf geschieht.» Auch für Martin Grundmann ist der Fall klar: «Es ist nicht sein Land, sondern gepachtet. Da kann er nicht einfach machen, was er will.» Er hebt die geltenden Verträge zwischen dem Skiliftbetreiber und dem Landbesitzer hervor. «Die Holzbeige hat dort nichts verloren», fügt Grundmann an.

Für Stephan Niederer ist klar: «Die Gemeinde will dort ein Skigebiet und dessen Steuereinnahmen, damit hat sich die Sache erledigt. Andernfalls ist der Pächter bald Ex-Pächter.» Erich Wirz fordert gar: «Die Gemeinde Glarus Nord sollte den Pachtvertrag künden oder anpassen, sollte sich das nochmals wiederholen. Oder die Direktzahlungen kürzen.»

Andere verteidigen seine Rechte als Pächter

Manche stellen sich wiederum auf die Seite des Landwirts. Heinz Both schreibt bestärkend: «Er hat absolut recht, man muss nicht alles einfach hinnehmen.» So auch Silvia Della Valle: «Gut so! Ich möchte auch nicht dass die Piste gleich neben meinem Haus verläuft.»

Urs Saladin kommentiert: «Fragt sich, ob die Mitbenutzung des Bodens durch die Pistenbetreiber auch im Pachtvertrag steht. Sonst sieht es schon wieder anders aus.» Thomas Killer hebt zudem hervor: «Die besagte Durchfahrt ist genau zwischen seinen zwei Alphütten, die er vermutlich täglich nutzt und frequentiert. Somit ist eigentlich alles gesagt.»

Franz Pesche ist der Ansicht: «Er soll sein Ding machen und gut ist. Schliesslich ist der Bauer Pächter und bezahlt somit Pachtzins. Dann darf er das Land auch so nutzen und bewirtschaften, wie er will.» Othmar Kamm kann nur zustimmen: «Der Bauer bezahlt für das Land, also kann er es auch nutzen wie es ihm gefällt. Alles andere wäre von der Gemeinde schlicht unfair.»

*Name geändert