Das St. Galler Textilunternehmen Filtex streicht fast ein Viertel seiner 100 Stellen. Wegen sinkender Aufträge schliesst der Familienbetrieb von Economiesuisse-Präsident Silvan Wildhaber die Näherei in Herisau. Vom Jobabbau betroffen ist auch die Tochterfirma Hubatka.

Darum gehts Filtex schliesst die Vorhangnäherei in Herisau Ende Juni 2027, 15 Mitarbeitende sind betroffen

Bei Hubatka in Altstätten fallen neun Stellen weg, vier Mitarbeitende und zwei Lernende bleiben

Filtex nennt weniger Grosskunden und sinkende Nachfrage nach konfektionierten Vorhängen als Gründe

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Vor 200 Jahren war die Textilindustrie ein kräftiger Wirtschaftsmotor der Schweiz. Die Ostschweiz rund um St. Gallen war eines der globalen Textilzentren. Doch die glorreichen Zeiten sind längst vorbei. Heute hat es die Branche deutlich schwerer. Das zeigt sich etwa bei der St. Galler Firma Filtex. Die 1919 gegründete Textilfirma muss ihren Näherei-Standort in Herisau schliessen – per Ende Juni 2027, wie das Unternehmen mitteilt.

Es ist ein harter Schlag für das Familienunternehmen von CEO Silvan Wildhaber (49), der seit vergangenem September den Wirtschaftsverband Economiesuisse präsidiert. In der Herisauer Näherei haben die 15 Filtex-Angestellten individuell auf den Kunden zugeschnittene Vorhänge produziert. Sie alle verlieren nun ihren Job.

Auch in Altstätten gibts Einschnitte

Gleichzeitig stellt Wildhaber die Tochterfirma Hubatka am Standort in Altstätten SG neu auf. Die Folge: Beim Heimtextilgrosshändler fallen weitere neun Stellen weg. Dieser Jobabbau diene «der Sicherung des Betriebs», heisst es in der Mitteilung. Betroffen sind Stoffzuschnitt, Musterei, Logistik, Verkauf und Sachbearbeitung, wie der Filtex-CEO gegenüber Blick erklärt. Der Betrieb soll danach noch mit vier Mitarbeitenden und zwei Lernenden laufen.

Derzeit kommt Filtex auf 100 Stellen – ein Viertel davon verschwindet nun. Als Gründe nennt das Unternehmen die «anhaltenden Veränderungen» im Schweizer Heimtextilmarkt. Erstens sei das Angebot an grossen Kunden in der Schweiz rückläufig. Und zweitens sinke die Nachfrage nach konfektionierten Vorhängen, die keine Meterware sind. Filtex unterstütze alle betroffenen Mitarbeitenden «mit ganzer Kraft», heisst es weiter. Die restlichen Geschäftsbereiche würden erfolgreich weiterlaufen.