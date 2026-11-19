Die Lastwagen rollen gefühlt im Viertelstundentakt zur Ferag AG in Hinwil ZH und wieder weg. Noch. Denn schon bald dürfte dieses Bild der Vergangenheit angehören. Wie Blick aufgedeckt hat, will das Traditionsunternehmen grosse Teile der Produktion nach Polen verlagern. Schon im Sommer sollen Fabrikations- und Lagerhallen im Zürcher Oberland geräumt sein. Der Industriebetrieb hat nun erstmals bestätigt, dass «einzelne Fertigungs- und Lageraktivitäten im Fertigungswerk in Polen gebündelt» werden.

Wie viele Angestellte sind betroffen? Wie viele werden entlassen? Ferag-CEO Tommaso Ramundo (53) schweigt eisern weiter. Man habe das intern besprochen, der Chef stehe aktuell für Interviews nicht zur Verfügung, heisst es beim Unternehmen. Doch was sagen die Direktbetroffenen, die Ferag-Büezer?

Maulkorb für die Belegschaft

Vor Ort mischt sich bei den Büezern stolzer Trotz – «Wir machen einfach weiterhin unsere Arbeit» – mit greifbarer Verunsicherung: «Es herrscht Totengräberstimmung.» Mehrere Ferag-Angestellte wollen nicht mit Blick reden und gehen mit gesenktem Kopf wortlos weiter.

Später wird klar, warum: Das Management hat der Belegschaft einen Maulkorb verpasst. «Wir dürfen nicht mit den Medien reden. Dazu kam letzte Woche ein Mail», sagt einer und gibt dann doch Einblick in die aktuelle Stimmung. Unter einer Bedingung: Sein Name soll nicht in der Zeitung stehen – «sonst wäre ich morgen nicht mehr hier».

Seit über 20 Jahren arbeitet er bei Ferag in der Produktion. Aber jetzt hat er genug. «Ich habe mit dieser Firma abgeschlossen.» So gehe es vielen: Wer kann, sucht sich einen neuen Job. Schwierig sei es derweil für seine älteren Kollegen. «Wer über 55 ist, hält sich still und hofft.» Worauf? «Dass es noch eine Weile weitergeht – irgendwie.»

«Ich hoffe, die haben überhaupt einen Plan»

Die Umzugspläne sind das grosse Thema unter den Angestellten. Sie wurden erst darüber informiert, kurz bevor ein erster Blick-Artikel darüber erschien. «Immerhin», findet der langjährige Mitarbeiter sarkastisch, «als sie vor drei Jahren das Personalrestaurant geschlossen haben, haben wir das erst aus den Medien erfahren.»

Ein anderer erklärt: «Dass das Topmanagement nicht hinsteht, überrascht mich nicht. Das passt zur aktuellen Führung.» Auch er ist ein treuer Angestellter, seit rund 20 Jahren in der Ferag-Fertigung. Er will ebenfalls anonym bleiben. «Bei uns weiss niemand, wie es weitergeht. Die Verunsicherung ist gross.» Das Schreiben zur Zukunft der Ferag habe er gelesen, aber Papier sei bekanntlich geduldig. «Ich hoffe, die haben überhaupt einen Plan; wer weiss das schon?»

Produziert wird «an internationalen Standorten»

Gross wurde Ferag einst mit Förder- und Sortieranlagen für Druckereien. Doch weil die Printbranche schwächelt, kam auch das Zürcher Unternehmen unter Druck; 2019 wurden 136 Stellen gestrichen. Das über Jahrzehnte aufgebaute Wissen über komplexe Materialflüsse lasse sich glücklicherweise auch in anderen Branchen nutzen, teilt die Firma mit, im E-Commerce etwa oder in der Pharma. Man sei heute zudem nicht mehr nur ein Maschinenbauer, sondern biete Gesamtlösungen inklusive Software und Service.

Hinwil soll Hauptsitz bleiben. Im Zürcher Oberland fokussiert das Unternehmen auf Entwicklung, Produktmanagement und Verwaltung. Es sei deshalb kein Rückzug aus der Schweiz, hält Ferag fest – auch wenn künftig «an internationalen Standorten» produziert wird.

Wie viele der weltweit gut 450 Angestellten derzeit in Hinwil in der Produktion arbeiten, wissen die befragten Mitarbeiter nicht genau. Ihre Schätzungen reichen von rund 70 bis über 80. In einem sind sie sich aber einig: An normale Arbeit ist derzeit kaum zu denken. Auch wenn die Arbeit bisher nicht weniger wurde. Einer schätzt, dass die Produktivität rund 10 Prozent tiefer sei als noch vor der Hiobsbotschaft. «Das Thema dominiert aktuell alles.»