SpaceX soll schon am 12. Juni an die Börse gehen. Das grösste IPO der Geschichte könnte Elon Musk zum ersten Billionär der Welt machen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SpaceX plant grössten Börsengang der Geschichte, Bewertung könnte 2 Billionen erreichen

Fusion mit xAI und Starlink-Umsätze treiben SpaceX-Wert massiv nach oben

Musks Vermögen bei 800 Milliarden Dollar, Ziel: erster Billionär der Welt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Elon Musk (54) hebt wieder ab – und diesmal könnte es ihn in eine völlig neue Dimension katapultieren. Spekulationen haben sich bestätigt: SpaceX plant den grössten Börsengang der Geschichte, wie Unterlagen der US-Börsenaufsicht nahelegen. Die Bewertung? Sie könnte alles bisher Dagewesene sprengen.

Schon heute gilt Musk mit Tesla, SpaceX und seinen KI-Firmen als reichster Mensch der Welt. Sein geschätztes Vermögen liegt bei rund 800 Milliarden Dollar. Mit einem möglichen Mega-IPO von SpaceX rückt nun eine beinahe unglaubliche Marke in greifbare Nähe: das erste Privatvermögen von einer Billion Dollar. Eine Eins mit zwölf Nullen: 1'000'000'000'000.

Das Raketen-, Satelliten- und KI-Unternehmen wird unter dem Symbol SPCX an der Nasdaq notiert. Der Börsengang soll schon am 12. Juni stattfinden – und dürfte mit erwarteten 80 Milliarden Dollar mit Leichtigkeit den bisherigen Rekordbörsengang von Saudi Aramco 2019 mit 26 Milliarden Dollar pulverisieren. Gerät die Welt in den nächsten Wochen nicht aus den Fugen, dürfte es beim SpaceX-IPO zunächst zu einem starken Run auf die Aktie kommen, getrieben von Hype, Musk-Faktor und enormer Nachfrage.

Die Geldrakete SpaceX

In Finanzkreisen ist bereits von einem «Blockbuster-IPO» die Rede. SpaceX zählt schon heute zu den wertvollsten privaten Unternehmen der Welt – mit Schätzungen von mehr als 200 Milliarden Dollar. An der Börse könnte die Bewertung jedoch nochmals massiv steigen.

An der Wall Street wird bereits über eine Bewertung von bis zu 2 Billionen Dollar spekuliert – ein Szenario, das den aktuellen Tech-Hype rund um SpaceX widerspiegelt.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Im Februar 2026 fusionierte SpaceX mit Musks KI-Startup xAI, was den Konzern zusätzlich aufwertete. Hinzu kommt Starlink: Das Satelliten-Internetgeschäft wächst rasant, erzielt Milliardenumsätze und hat weltweit kaum ernsthafte Konkurrenz. Zusammen mit Musks Mars-Plänen entsteht eine Mischung, die Investoren elektrisiert.

«Wette niemals gegen Elon»

Rechnet man Musks Beteiligungen an Tesla, SpaceX, xAI und weiteren Projekten zusammen, könnte ein erfolgreicher Börsengang sein Vermögen explosionsartig steigern. Analysten spekulieren bereits: Sollte SpaceX tatsächlich mit 500 Milliarden Dollar oder mehr bewertet werden, wäre Musk der Billion näher als je zuvor.

Zum Vergleich: Selbst die reichsten Menschen der Welt liegen derzeit noch deutlich unter dieser Marke. Doch Musks Vermögen hängt stark an Unternehmensbewertungen – und genau darin liegt sein grösster Hebel.

Sein Erfolgsrezept? maximale Risiken eingehen, gigantisch denken – und Zukunftsvisionen schneller vermarkten als alle anderen. Musk denkt unkonventionell und oft gegen Normen. Das Wirtschaftsmagazin Fortune zitiert einen Risikokapitalgeber, der X, xAI und SpaceX unterstützte, mit den Worten: «Wette niemals gegen Elon.»

Musk spielt auf Maximum

Der Weg zur Billion bleibt dennoch riskant. Tech-Aktien gelten als volatil, geopolitische Spannungen belasten die Märkte – und auch SpaceX muss langfristig beweisen, dass die gigantischen Erwartungen gerechtfertigt sind.

Zudem hängt ein erheblicher Teil von Musks Vermögen weiterhin an Tesla, dessen Aktienkurs regelmässig stark schwankt.

Doch Musk spielt einmal mehr auf Maximum. Sollte der SpaceX-Börsengang tatsächlich so erfolgreich verlaufen wie von Optimisten erwartet, könnte der 54-Jährige Geschichte schreiben – als erster Billionär der Welt.