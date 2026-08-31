Kleider falten und Kisten sortieren, um Roboter fit für den Alltag zu machen? In Zürich bietet TSMG genau diesen Job an. Gesucht werden präzise Perfektionisten mit Geduld und Erfahrung im Umgang mit Gaming-Controllern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TSMG sucht in Zürich Roboter-Trainer für Haushaltstätigkeiten wie Falten und Sortieren

Gaming-Skills, Geduld und Präzision sind Schlüsselqualifikationen für die Bewerbung

Bereits 72 Bewerbungen auf LinkedIn für den ungewöhnlichen Job eingegangen

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

In Zürich kann man sich jetzt auf eine ganz besondere Stelle bewerben: Hinter dem schrägen Jobtitel «Robotics AI Data Collection Operator» (auf Deutsch: Mitarbeiter für die Datenerfassung im Bereich Robotik und KI) sucht die Firma TSMG nach Leuten, die künftige Roboter-Helfer fit für den Alltag machen.

Wer den perfekten Mix aus Gaming-Skill, Geduld und ausgeprägtem Ordnungssinn mitbringt, bringt Robotern per Controller das Sortieren, Kleiderfalten und Montieren bei – ein Jobangebot, das auf Linkedin bereits für Aufsehen sorgt, wie das Newsportal nau.ch zuerst berichtete.

Trainer für künftige Haushaltsroboter

Die Roboter sollen später überall im Einsatz stehen. «Deine Arbeit wird zur Entwicklung von Robotern beitragen, die in der Lage sind, reale Aufgaben bei Menschen zu Hause, in Lagerhäusern, Fabriken und im Service-Bereich auszuüben», schürt TSMG in der Jobbeschreibung die Erwartungen.

Die Hauptaufgaben klingen verblüffend simpel: Zeug aufheben und wieder hinlegen, Kram in Kisten sortieren, Boxen auf- und zumachen, Kleidung zusammenlegen sowie Einfach-Montagen. Auch mehrstufige Prozesse soll man dem Roboter beibringen.

Arbeiten in der Endlos-Schlaufe

Das hört sich alles kinderleicht an! Aber um erfolgreich zu sein, muss man wirklich sehr genau sein. Als essenzielle Eigenschaften des perfekten Bewerbers nennt TSMG scharfe Augen fürs Detail, eine Top-Hand-Augen-Koordination und die Disziplin, exakt nach Drehbuch zu arbeiten.

Dazu muss man eine riesige Portion Freude an monotonen Endlos-Schlaufen mitbringen. Ist die Übung durchgezockt, gehts erst richtig los: Jeder Versuch muss noch akribisch auf Qualität und Präzision gecheckt werden.

Für Gamer mit Falt-Skill ist das der absolute Jackpot: Da man die Roboter-Systeme auch teils direkt steuert, ist Erfahrung mit Gaming-System-Controllern, Flug- oder Rennsimulatoren ein entscheidender Vorteil. Der Ansturm läuft bereits: Schon 72 Bewerber haben auf Linkedin den «Bewerben»-Button glühen lassen!