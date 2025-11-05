Am 11. November fällt mit dem Singles' Day der Startschuss für den Rabatt-Wahnsinn im November. Trotz internationalem Erfolg ist der Shopping-Tag hierzulande noch relativ unbekannt. Das dürfte sich wohl bald ändern.

1/8 Bald beginnt die internationale Rabattschlacht. Auch in der Schweiz locken grosse Verkaufshäuser Schnäppchenjäger mit Preisabschlägen an. Foto: Roland Gamp

Fabio Giger

Der November ist der Monat der Rabattschlachten. Schnäppchenjäger kommen bereits nächste Woche am Singles' Day auf ihre Kosten. Am 11. November, dem Tag mit den vier symbolträchtigen Einsen, haben früher alleinstehende Studenten in China ihr Single-Dasein gefeiert. Heute ist der 11.11. ein weltweiter Shopping-Event.

2017 haben eine Handvoll Fashion- und Elektronikketten den chinesischen Rabatt-Tag erstmals hierzulande eingeführt. Seither setzen mehr und mehr Detailhändler den Rotstift an. Auch dieses Jahr werden in der Schweiz zahlreiche Rabattaktionen erwartet.

Was ist der Singles' Day?

Der Tag wurde in den 1990er Jahren von Studenten einer chinesischen Universität als eine Art «Anti-Valentinstag» ins Leben gerufen. Das Datum wurde symbolisch gewählt: die vier Einsen (11.11.) sollen nämlich die «Singles» symbolisieren.

Der Shopping-Event erfreut sich auch hierzulande grosser Beliebtheit, wie der «Profital Shopping Days Report», eine gemeinsame Studie von Bring Labs und der Swiss Retail Federation, bestätigt hat. Gemäss der Untersuchung planen Schweizerinnen und Schweizer durchschnittliche Ausgaben von 400 Franken am Black Friday. Am Singles' Day wollen sie im Schnitt noch gut 300 Franken ausgeben.

Offenbar spielt es für die Konsumenten im Grunde keine Rolle, wie der Aktionstag heisst. Solange Schnäppchenjäger ein gutes Geschäft wittern, stürmen sie die Läden oder shoppen online.

Alibaba hat Singles' Day gross gemacht

Im Ausland ist der erste Tiefpreistag des Jahres derweil eine feste Grösse. In den USA übertrifft das Verkaufsvolumen des Singles' Days sogar das vom Black Friday. Richtig bekannt gemacht hat die Rabattschlacht der chinesische Onlinehändler Alibaba. Dieser feiert den Tag mit grossen Shows, Feuerwerk und Prominenten aus der ganzen Welt. So standen unter anderem schon das Top-Model Miranda Kerr (42) oder die Sängerin Mariah Carey (56) auf der Bühne von Alibaba.

Auf den hiesigen Onlineplattformen wird es indes ruhiger abgehen. Laut Umfrage haben Onlinehändler gegenüber lokalen Filialen nämlich das Nachsehen. Mehr als die Hälfte der Befragten will laut Umfrage am Singles' Day in einem klassischen Laden einkaufen, am beliebtesten sind hier die Fashion-Geschäfte. Lockt ein gutes Sonderangebot, scheinen Schweizer Käufer also auch gerne wieder einmal durch die Kleider-Regale zu stöbern, anstelle sich dem Online-Kauf hinzugeben.