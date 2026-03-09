Laut einer Analyse der US-Firma Gartner gehen in diesem Jahr deutlich weniger Computer über die Ladentheken. Die weltweiten Verkaufszahlen dürften um mehr als 10 Prozent einbrechen. Auslöser sind steigende Preise aufgrund der Krise im Markt für Speicherkomponenten.

Starker Einbruch bei Verkäufen von Computern prognostiziert – das ist der Grund

Starker Einbruch bei Verkäufen von Computern prognostiziert – das ist der Grund

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PC-Verkäufe 2026 laut Gartner-Bericht um 10,4 Prozent rückläufig

Speicherpreise steigen bis Jahresende um 130 Prozent

Computer-Lebensdauer verlängert sich für Nutzer um 20 Prozent War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Wirtschaftsdesk

Die Analysten des amerikanischen IT-Marktforschungsunternehmens Gartner lassen kaum Zweifel daran: 2026 wird ein entscheidendes Jahr für die PC-Branche. Der jüngste Bericht prognostiziert einen deutlichen Rückgang der Computerverkäufe.

Laut dem jüngsten Analystenbericht von Gartner wird erwartet, dass die PC-Verkäufe im Vergleich zu 2025 um bis zu 10,4 Prozent zurückgehen werden.

Preise für Speicherkomponenten explodieren

Die Gartner-Analysten weisen darauf hin, dass dies der grösste Rückgang der PC-Verkäufe seit über einem Jahrzehnt ist. Hauptgrund dafür ist die Krise auf dem Markt für Speicherkomponenten, die sich auf die Preise wichtiger Bauteile auswirkt.

Gartner rechnet damit, dass die Preise für Arbeitsspeicher (RAM) und Datenspeicher (SSD) bis Ende des Jahres stark steigen werden – um bis zu 130 Prozent. Dies wirkt sich auch auf die Computer-Preise aus, die um bis zu 17 Prozent klettern könnten.

Laut den Analysten dürfte sich durch diese Situation auch die Auswahl an neuen Laptops und Computern auf dem Markt deutlich verringern. Aufgrund steigender Preise könnten zudem viele Verbraucher den Kauf neuer Geräte aufschieben. Daher wird erwartet, dass sich die durchschnittliche Lebensdauer von Computern für normale Nutzer bis Ende des Jahres um etwa 20 Prozent verlängern wird.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.