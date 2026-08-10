Drei neue Marken erobern das Landquart Fashion Outlet

Bis Ende September ziehen drei neue Marken in die Landquarter Shopping-Destination für Schnäppchenjäger. Für alle drei ist es die Schweizer Outlet-Premiere. Zudem gibt es ein Comeback einer Skimarke.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei neue Marken bis September im Landquart Fashion Outlet

Salomon kehrt am 14. August mit neuem Store zurück

Outlet bietet 27'000 m², 100 Stores und 1550 Parkplätze

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Das Landquart Fashion Outlet arbeitet intensiv an seinem Mieter- und Markenmix. Nach der Eröffnung des grossen Neubaus im Frühling ziehen bis Ende September drei neue Marken in die Bündner Shopping-Destination ein. Für alle drei ist es die Schweizer Outlet-Premiere, wie es in einer Mitteilung heisst.

Den Auftakt haben Hoka und Nikin bereits gemacht. Die US-Marke Hoka ist seit dem 31. Juli in der Einkaufsdestination vertreten. Im neuen, 300 Quadratmeter grossen Laden finden Besucher vor allem Laufschuhe und Laufbekleidung. Auch wer auf nachhaltig produzierte Mode steht, kommt neu auf seine Kosten: Die Schweizer Marke Nikin ist mit einem Pop-up-Store vom 8. August bis im Januar 2027 in Landquart am Start. Auf knapp 108 Quadratmetern präsentiert Nikin ihre ökologisch sinnvoll produzierte Outdoor-Bekleidung.

Salomon mit Comeback

Die österreichische Premium-Marke Sportalm komplettiert das neue Trio ab Ende September. Im bestehenden Centerbereich finden Kunden auf 236 Quadratmetern modische Skibekleidung. Zudem feiert die französische Sport- und Outdoormarke Salomon am 14. August ihr Comeback im Landquart Fashion Outlet.

Insgesamt bietet die Shopping-Destination mit ihren 100 Stores für über 170 Marken ein Zuhause. Bereits im Frühling sind acht neue Marken dazugekommen – darunter Carhartt WIP, Birkenstock und Läderach. Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnete das Outlet bei Chur damals seinen neuen Bereich.

Mit der Erweiterung wuchs die Verkaufsfläche auf 27’000 Quadratmeter an. Dabei schaffte das Fashion-Outlet 200 neue Arbeitsplätze. Teil des Erweiterungsneubaus war auch ein Parkhaus: Den Gästen stehen neu 1550 Parkplätze zur Verfügung. Mit 30 Ladepunkten ist es zudem der grösste Schnellladepark der Schweiz, was auch Touristen auf der Durchfahrt interessieren könnte.