Schweizerinnen und Schweizer können in 87,4 Prozent der Länder visumfrei oder mit erleichterten Einreiseverfahren reisen. Der rote Pass landet im Global Passport Ranking 2026 auf Platz 9 – gemeinsam mit Portugal. Singapur hat den mächtigsten Pass.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz belegt im Global Passport Ranking 2026 Platz 9 weltweit

Mit dem Schweizer Pass sind 87,4 Prozent der Länder visumfrei erreichbar

Schweizer Pass hat einen Mobility Score von 173 für 198 Reiseziele

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer fliegen bald wieder in die Herbstferien. Sie wissen: Mit dem Schweizer Pass haben sie auf Reisen gute Karten! Im aktuellen Ranking der Plattform Passport Reports gehört der rote Pass mit dem weissen Kreuz zu den mächtigsten der Welt. Die Schweiz landet auf Rang 9 – gemeinsam mit Portugal. Der Schweizer Pass erreicht einen sogenannten Mobility Score von 173.

Konkret können Schweizerinnen und Schweizer laut den Daten in 119 Länder ohne Visum einreisen. In 43 weiteren gibts das Visum bei der Ankunft, für elf Destinationen genügt eine elektronische Reisegenehmigung (eTA). Nur für 25 Länder muss vor der Reise ein klassisches Visum beantragt werden. Damit sind 87,4 Prozent der untersuchten Reiseziele ohne Visum oder mit einem vereinfachten Verfahren erreichbar. Für die USA, Kanada und Grossbritannien etwa brauchen Schweizer zwar kein klassisches Visum, aber eine elektronische Reisegenehmigung.

Singapur liegt vorne

Der Schweizer Pass ist also mächtig. Ganz nach vorne schafft es die Schweiz damit allerdings nicht. Die Vereinigten Arabischen Emirate führen das Ranking an und kommen auf einen Mobility Score von 182. Auf Rang 2 folgt Singapur, dahinter Spanien. Malaysia belegt Platz 4, Luxemburg Platz 5. Belgien und Frankreich teilen sich Rang 6, gleich sechs Länder – darunter Deutschland und Italien – Rang 7.

Top 10 im Global Passport Ranking 2026

Rang Land 1. Vereinigte Arabische Emirate 2. Singapur 3. Spanien 4. Malaysia 5. Luxemburg 6. Belgien, Frankreich 7. Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Niederlande, Schweden 8. Griechenland 9. Schweiz, Portugal 10. Österreich, Norwegen, Irland, Japan, Malta

Auffällig ist, wie weit einige grosse Industrienationen hinter der Schweiz liegen. In der Rangliste liegt Grossbritannien auf Rang 25, Kanada auf 26, Australien auf 30 und die USA sogar nur auf Rang 31. Auf dem letzten Platz liegt Afghanistan. Von dort aus können Reisende nur drei Staaten visumsfrei bereisen.

Wie kommt das Ranking zustande? Passport Reports untersucht die Einreisebestimmungen für 198 Destinationen. Für den Mobility Score werden alle Länder zusammengezählt, die ohne Visum, mit Visa on Arrival oder mit eTA besucht werden können. Ein klassisches E-Visum, das vor der Abreise beantragt werden muss, zählt dagegen nicht zur vereinfachten Mobilität.

Bei gleicher Punktzahl entscheidet zunächst, welcher Pass Zugang zu mehr Ländern komplett ohne Visum ermöglicht. Herrscht auch dort Gleichstand, wird die Zahl der eTA-Destinationen verglichen, danach jene mit Visa on Arrival. Sind sämtliche Werte identisch, teilen sich die Länder einen Rang.