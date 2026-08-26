Massenentlassung am Manor-Hauptsitz – 38 Jobs weg!

Die Warenhauskette Manor entlässt 38 Mitarbeitende in Basel. Manor will die Zentrale nach eigenen Angaben effizienter und wirtschaftlicher aufstellen. Das Unternehmen stellt für die Betroffenen einen Sozialplan in Aussicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manor entlässt 38 Büroangestellte am Hauptsitz in Basel wegen Reorganisation

2025 schloss Manor Warenhäuser in Mendrisio und Bellinzona, 100 Stellen betroffen

Manor betreibt 56 Warenhäuser, 21 Supermärkte, 23 Restaurants mit 6800 Mitarbeitenden

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Bei Manor kommt es erneut zu einem Stellenabbau. Die Warenhausgruppe entlässt an ihrem Hauptsitz in Basel 38 Büroangestellte, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA zuerst berichtet hat. Das Unternehmen bestätigt den Abbau auf Anfrage von Blick. Die Betroffenen sollen mit einem Sozialplan und individueller Unterstützung begleitet werden.

Hintergrund ist ein Umbau der Organisation. Manor will die Zentrale nach eigenen Angaben effizienter und wirtschaftlicher aufstellen. «Manor richtet den Hauptsitz in Basel zukunftsfähig, wirtschaftlich und effizient aus», sagt eine Manor-Sprecherin zu Blick. «Dafür schärfen wir Verantwortlichkeiten und vereinfachen ausgewählte Strukturen. Wir sind uns bewusst, dass dies für die 38 betroffenen Büromitarbeitenden eine belastende Situation ist.»

Deshalb unterstütze man sie sozialverträglich mit Sozialplan und individueller Unterstützung. Weil mehr als 30 Beschäftigte betroffen sind, gilt der Schritt rechtlich als Massenentlassung.

Schon Ende 2024 Jobs in Basel weg

Es ist nicht der erste Abbau bei Manor. Bereits Ende 2024 verschwanden am Basler Hauptsitz 80 Stellen. Im März dieses Jahres folgte die nächste Hiobsbotschaft: 2027 sollen die Warenhäuser in Delsberg JU, Wohlen AG und Sargans SG schliessen. Rund 100 Mitarbeitende sind davon betroffen.

Auch das Filialnetz wurde zuletzt mehrfach umgebaut. 2025 schloss Manor seine Warenhäuser in Mendrisio und Bellinzona TI, wo ebenfalls rund 100 Personen beschäftigt waren. Zudem zieht sich das Unternehmen mit mehreren Food-Filialen aus der Deutschschweiz zurück. Die Läden in Rapperswil-Jona SG, Emmen LU und Basel werden von Coop übernommen. Dort soll es laut Manor allerdings keinen Stellenabbau geben.