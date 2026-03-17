Die Warenhaus-Kette Manor schliesst im nächsten Jahr drei Schweizer Standorte. Dort wären nun hohe Investitionen in die Liegenschaften angefallen. 100 Mitarbeitende sind betroffen. Blick zeigt dir, welche Warenhäuser betroffen sind.

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Die grösste Schweizer Warenhaus-Kette setzt den Rotstift an: Manor will die Warenhäuser in Delsberg, Wohlen AG und Sargans SG schliessen – «im Zuge der kontinuierlichen Überprüfung des Standortportfolios auf Wirtschaftlichkeit sowie der Investitionskonzentration auf strategisch wichtige Standorte», wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Die drei Warenhäuser will Manor voraussichtlich im ersten Quartal 2027 einstellen. In Sargans gehen auch der Manor Food Supermarkt und das Manora-Restaurant zu. Von den geplanten Schliessungen sind insgesamt 100 Mitarbeitende betroffen. Manor wolle die Angestellten «aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen», heisst es in der Mitteilung. Es ist ein Konsultationsverfahren vorgesehen, bei dem die Mitarbeitenden eigene Vorschläge einbringen können.

Hohe Investitionen wären fällig

Als Grund für das Aus der Standorte in Delsberg, Sargans und Wohlen führt Manor hohe Investitionskosten an den Liegenschaften ins Feld, die in den kommenden Jahren anfallen würden – «was wirtschaftlich nicht verhältnismässig wäre». Gleichzeitig plant der Warenhaus-Betreiber, das Manora Restaurant in Haag SG Mitte 2027 an Coop zu übergeben. Die gute Botschaft für die betroffenen Restaurant-Mitarbeitenden: Sie können zum Detailhändler wechseln – «zu mindestens gleichwertigen Konditionen», wie es heisst.

Künftig will sich Manor auf seine frequenzstarken Standorte in den grossen Städten fokussieren. Über die nächsten drei Jahre will das Unternehmen 200 Millionen Franken investieren, um weiter zu wachsen. Die Warenhäuser in Emmen LU, Luzern und Pfäffikon SZ werden modernisiert. Die Standorte in Basel, Lausanne, Vevey VD, Lugano TI und Genf hat Manor zuletzt umgebaut. Derzeit betreibt das Unternehmen laut eigenen Angaben 56 Warenhäuser.

Es waren aber auch schon mehr. Denn bereits 2024 stampfte Manor zwei Standorte im Tessin ein. Damals waren ebenfalls 100 Mitarbeitende betroffen. Und im letzten Jahr gab die Warenhaus-Kette bekannt, dass sie die Zahl ihrer Food-Läden in der Deutschschweiz reduzieren will. Coop übernahm die drei Standorte in Rapperswil SG, Emmen LU und Basel..