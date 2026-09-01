In seinem Jubiläumsjahr ändert der Aargauer Brauerei-Riese Feldschlösschen den Markenauftritt. Die Biere kommen in einem neuen Design daher. Das bekannte Schloss ist jetzt noch prägnanter. Was hältst du vom neuen Design?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feldschlösschen erneuert zum 150-Jahr-Jubiläum sein Logo und Design

Das rote Schloss bleibt, Schriftzug verschwindet aus dem Logo

Jedes vierte in der Schweiz getrunkene Bier stammt von Feldschlösschen

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Feldschlösschen ist die Schweizer Bier-Institution schlechthin. Von der Backsteinschloss-Brauerei aus Rheinfelden AG stammt jedes vierte Bier, das hierzulande konsumiert wird. Und jetzt, im Jahr des 150-jährigen Bestehens, putzt sich das Traditionsunternehmen neu raus – mit einem überarbeiteten Erscheinungsbild. Feldschlösschen verpasst sich ein neues Logo.

Neu steht das unverkennbare Symbol der Marke voll im Zentrum: das rote Schloss, seit 1923 als Feldschlösschen-Logo im Handelsregister eingetragen. «Mit der neuen Gestaltung wurde das ikonische Schloss behutsam weiterentwickelt und noch stärker in den Mittelpunkt gerückt», schreibt der Aargauer Bierbrauer in einer Mitteilung.

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Den Anfang macht die blaue Biersorte

Das neue Design ist die erste umfassende Überarbeitung des Markenauftritts seit 2008. In einem ersten Schritt erneuert Feldschlösschen die Verpackungen seiner Biere. Diese behalten ihre Farben bei: Feldschlösschen Original ist weiterhin blau, die Braufrisch-Sorte bleibt rot und die alkoholfreie Variante weiss. Das Schloss und der Schriftzug sind nun aber deutlich prägnanter. Und neu sind im Hintergrund feine Zeichnungen von Elementen abgebildet, die das kulturelle Erbe von Feldschlösschen prägen – unter anderem die beliebten Brauerei-Rössli und Theophil Roniger (1844–1913), Gründer und erster Brauer von Feldschlösschen.

Feldschlösschen führt die neu designten Biere schrittweise ein. Den Anfang macht das Aushängeschild der Marke: Feldschlösschen Original. Dessen Dosen, Flaschen und Multipacks erhalten zuerst das neue Erscheinungsbild. Die weiteren Biersorten folgen dann nach und nach.

Für das neue Design hat der Brauriese auch die Mitarbeitenden und die Kundschaft miteinbezogen. Das überarbeitete Erscheinungsbild soll den Markenkern erhalten, aber in eine zeitgemässe Form übersetzen, schreibt Feldschlösschen in der Mitteilung. «Im Jubiläumsjahr blicken wir mit Stolz auf unsere pionierhafte Geschichte zurück. So wie sich die Schweiz und die Menschen verändern, entwickelt sich auch Feldschlösschen stetig weiter. Mit dem neuen Design führen wir unsere Marke in die Zukunft, ohne dabei ihre Wurzeln zu verlieren», so Astrid Roland, Markenverantwortliche bei Feldschlösschen.