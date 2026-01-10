DE
Happy End beim Preispoker
Feldschlösschen liefert wieder an Denner und Co

Es krachte gewaltig zwischen Feldschlösschen und der Migros-Gruppe. Nun gibts ein Happy End: Denner erhält wieder Bier von der Grossbrauerei.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Es krachte gewaltig zwischen Feldschlösschen und der Migros-Gruppe.
Darum gehts

  • Feldschlösschen und Migros beenden Streit über Bierpreise am Freitagabend
  • Feldschlösschen-Produkte werden für Kunden bei Denner nicht teurer
  • Die Brauerei feiert am 8. Februar ihren 150. Geburtstag
Raphael RauchBundeshausredaktor

Beim Migros-Discounter Denner fehlen derzeit Biere aus dem Hause Feldschlösschen. Der Grund: Feldschlösschen hat entschieden, die Migros-Gruppe nicht mehr zu beliefern. Kundin und Lieferant konnten sich bei den Preisverhandlungen nicht einigen.

Wie Blick weiss, kam es am Freitagabend zu einem Happy End. «Feldschlösschen wollte höhere Einstandspreise durchsetzen, dagegen hat sich Denner zusammen mit der Migros-Gruppe erfolgreich zur Wehr gesetzt und kann seine tiefen Preise dadurch weiterhin anbieten», bestätigt Denner gegenüber Blick. Das heisst: Für die Kunden ändert sich nichts, Feldschlösschen-Produkte werden an der Kasse nicht teurer.

Migros und Feldschlösschen ist offenbar nicht mehr nach Streit zumute. Die Brauerei feiert am Sonntag, 8. Februar, ihren 150. Geburtstag. Zum Festakt werden nicht nur Bundesrat Albert Rösti (58) und Seco-Staatssekretärin Helene Budliger Artieda (61) erscheinen, sondern auch Migros-Prominenz. Gut zu wissen, dass sich die Gemüter bis dahin abgekühlt haben und nur noch das Bier schäumt.

