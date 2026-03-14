Der Krieg im Nahen Osten verteuert nicht nur Benzin. Jetzt steigen auch die Hypozinsen. Hausbesitzer in der Schweiz spüren die Folgen der Eskalation im Iran bereits.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Krieg im Nahen Osten treibt Energiepreise und Schweizer Hypothekenzinsen in die Höhe

Zehn-Jahres-Festhypotheken stiegen seit Februar um 20 Basispunkte, weiterer Anstieg erwartet

Ein Fünftel des globalen Öltransports durch blockierte Strasse von Hormus betroffen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lino Schaeren Redaktor

Der Krieg im Nahen Osten lässt die Energiepreise weltweit steigen, auch in der Schweiz. Neun von zehn Tankstellen haben den Sprit bereits verteuert. Zu spüren bekommen den US-amerikanisch-israelischen Krieg im Iran auch Eigenheimbesitzer.

«Die Zinskurve für Festhypotheken verschiebt sich seit zwei Wochen nach oben», sagt Fredy Hasenmaile, Chefökonom bei Raiffeisen. Er geht davon aus, dass das Zinsniveau weiter anziehen wird, da die Bank in ihrem Basisszenario mit weiter steigenden Ölpreisen rechnet.

Zinsen bleiben historisch attraktiv

Ähnlich klingt es bei der UBS: Die Zehn-Jahres-Festhypotheken haben sich seit Ende Februar um rund 20 Basispunkte verteuert, sagt Chefökonom Claudio Saputelli. Die Grossbank erwartet, dass bis Jahresende weitere 10 Basispunkte dazukommen. Saputelli betont gleichzeitig, dass durchschnittliche Zinssätze von 1,4 bis 1,8 Prozent historisch weiterhin attraktiv sind.

Keinen Einfluss hatte der Krieg in Nahost bislang auf den variablen, vom Leitzins abhängigen Saron-Zinssatz. UBS und Raiffeisen gehen davon aus, dass die Nationalbank die Nullzinspolitik bis Ende Jahr beibehält. Für Hausbesitzer, die ihre Hypothek erneuern müssen, wird der Saron damit zu einer attraktiven Übergangslösung.

Hasenmaile beobachtet bereits eine leichte Verschiebung von Fest- zu Saron-Hypotheken. Viele Kunden würden jedoch auch mit dem Abschluss einer neuen Hypothek zuwarten. Für alle, die auf Sicherheit setzen und langfristige Festhypotheken bevorzugen, sei das keine gute Taktik, glaubt der Raiffeisen-Chefökonom. Um möglichst gute Konditionen zu erreichen, rät er ihnen, rasch abzuschliessen.

2:12 Wichtig beim Hauskauf: Das ist der Unterschied zwischen Fest- und Saron-Hypothek

Iran blockiert Strasse von Hormus

Mit einer raschen Entspannung rechnet Hasenmaile wegen der blockierten Strasse von Hormus nicht. Über die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Iran verläuft ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports. Das Nadelöhr wird von den iranischen Revolutionswächtern faktisch kontrolliert.

Weil der Transport derzeit nicht möglich ist, haben mehrere Golfstaaten wegen fehlender Lagermöglichkeiten die Ölförderung gedrosselt oder ganz eingestellt. Selbst wenn der Iran-Krieg rasch enden sollte, erwartet Hasenmaile deshalb nicht eine schnelle Erholung des Erdölpreises auf das Vorkriegsniveau. «Allein das Hochfahren der Produktion braucht Zeit», sagt er. Der Ökonom geht davon aus, dass sich auch das Zinsniveau selbst bei einer Deeskalation nur langsam wieder senken wird.