Seit 4 Jahren ist das frühere Wohnhaus des Designers Otto Kolb unbewohnt. Wer das Rundhaus in Wermatswil ZH kauft, erwirbt Schweizer Geschichte – aber wenig Privatsphäre.

Darum gehts Die ikonische Villa Kolb von Otto Kolb ist für 3,7 Millionen Franken erhältlich

Das denkmalgeschützte Gebäude wird wegen seiner runden Form Raumschiff genannt

2800 Quadratmeter Grundstück, 150 Quadratmeter Wohnfläche, seit 2022 unbewohnt

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Das «Lebenswerk» des bedeutenden Schweizer Architekten und Designers Otto Kolb (1921–1996) ist auf dem Markt: Im Zürcher Oberland ist gerade die 1983 gebaute Villa Kolb zum Verkauf ausgeschrieben. 3,7 Millionen Franken ruft der Makler Walde Immobilien aus Zollikon ZH für das futuristisch anmutende Wohnhaus aus, das Kolb für sich und seine Familie gebaut hatte. Dazu gehört auch das üppige Grundstück mit 2800 Quadratmetern.

Das architektonische Bijou ist etwas für Naturverbundene. Die Villa Kolb grenzt direkt an einen Wald, liegt abgelegen am Dorfrand von Wermatswil ZH, das zur Gemeinde Uster ZH gehört. Und das Haus selbst spiegelt Kolbs Vorstellung über Wohnen und Leben in absoluter Harmonie mit der Natur wider. So zitierte der Architekt in einem Manuskript für das Haus den Psychoanalytiker Carl Jung: «Das Haus des Menschen sollte rund sein, um an den geschützten Schoss der Mutter zu erinnern.»

Im Volksmund auch als Raumschiff bekannt

Genau daran hat sich Kolb gehalten: Seine Villa ist rund. Darum trägt sie im Volksmund auch den Übernamen Raumschiff. Dessen Untergeschoss ist teilweise in den Hang eingegraben, vor dem Haus befindet sich ein kleiner Teich. Der eigentliche Wohnbereich mit 150 Quadratmetern ist zwei Stockwerke hoch. Im Zentrum der Villa steht ein Kamin, der sich durch das ganze Haus zieht. Diesen umschlingt eine Spindelnormtreppe – eine Erfindung von Kolb, mit der er seinen Lebensunterhalt finanzierte.

Die Villa Kolb ist also Teil der Schweizer Architekturgeschichte. Und steht deshalb auch unter Denkmalschutz. In einem Gutachten von 2022 schrieb die Denkmalpflege-Kommission des Kantons Zürich: «Im architekturhistorischen Zusammenhang muss von einem Gesamtkunstwerk gesprochen werden, das Aspekte wie Form, Raum, Konstruktion und Energiekonzept gleichermassen vereint.»

Kolb-Tochter wohnte mit Familie in Villa

Durch den Baustil ist der Wohnbereich offen – auch gegen oben. Auch dadurch hebt sich die Villa von herkömmlichen Häusern ab. Der Nachteil: Es gibt wenig privaten Rückzugsraum.

Das Innern des Rundbaus ist mittlerweile etwas angestaubt. Seit 4 Jahren ist die Villa Kolb nämlich unbewohnt. Zuletzt lebte Claudia Kolb (56), die Tochter des Architekten, mit ihrer Familie dort. Dem «Zürcher Oberländer» sagte sie 2016: «Für Partys eignet sich der offene Baustil von Vaters Haus nach wie vor hervorragend.»