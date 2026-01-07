Trotz weit verbreiteter Wohnungsnot locken Immobilienfirmen wie Helvetia mit Mietzinsrabatten. In Basel und Zürich gibt es jetzt ein «Winter-Special»: 50 Prozent weniger Nettomiete für sechs Monate. Wie kann das sein?

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Es passt nicht zusammen: An zentralen Lagen ist kaum freier Wohnraum verfügbar. In vielen Kantonen ist die Leerstandsquote unter ein Prozent gefallen. Es herrscht also offiziell Wohnungsnot. Trotzdem werben Immobilienfirmen mit temporären Mietzinsrabatten. Helvetia Immobilien preist Wohnungen in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich neu gar mit einem «Winter-Special» an: Wer einzieht, muss in den ersten sechs Monaten nur 50 Prozent der Nettomiete bezahlen. Sprich: Nur auf den Nebenkosten fällt kein Rabatt an.

So kostet eine 5-Zimmer-Wohnung am Lindenweg, nur wenige Tramminuten vom Basler Hauptbahnhof entfernt, in den ersten sechs Monaten brutto 1885 Franken. Danach steigt die Miete für die 143-Quadratmeter-Wohnung inklusive Nebenkosten auf 3290 Franken. Auch im Neuhegi-Quartier in Winterthur kostet eine Wohnung von Helvetia im ersten Halbjahr 1500 Franken brutto. Anschliessend sind es 2750 Franken.

Die frisch fusionierte Versicherung Helvetia Baloise ist mit rund 30'000 Mietwohnungen einer der grössten Player auf dem Schweizer Markt.

Dauerhafte Mietzinssenkungen verhindern

Was steckt da genau dahinter? «Steht auf dem aktuellen Wohnungsmarkt eine Wohnung leer, stimmt die Qualität nicht oder sie ist schlicht zu teuer», ordnet Immobilienexperte Donato Scognamiglio (55) gegenüber Blick im Herbst ein.

Die Wohnung im Basler Stadtzentrum wurde zuletzt 1994 saniert. In Neuhegi wurden in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten erstellt. Das Quartier ist zwar sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, ist aber weit vom Stadtzentrum weg. Wer hierher zieht, will das Gefühl haben, finanziell einen guten Deal zu machen. Bei 2750 Franken sehen das potenzielle Interessenten offenbar nicht als erfüllt an.

Mit solchen Lockangeboten wollen Immobilienfirmen doch noch Mieter für ihre Ladenhüter finden. Mietzinssenkungen wollen die Unternehmen so lange wie möglich verhindern. Denn senkt ein Anbieter die Mieten, fällt die Ertragskraft der Immobilie. Und diese ist das zentrale Bewertungskriterium für den Marktwert der Renditeliegenschaften. Deshalb lockt man stattdessen mit einem finanziellen Zustupf für den Umzug oder häufig mit einem Gratis-Monat.

Das sagt Helvetia Baloise zum Winter-Special

Gemäss Helvetia Baloise sind die Winter-Specials ein zeitlich befristetes Marketinginstrument, das in einzelnen Fällen eingesetzt wird, um die Sichtbarkeit bestimmter Objekte zu erhöhen und Interessenten einen zusätzlichen Anreiz zum Einzug in den Wintermonaten zu bieten. «Gerade in dieser Phase fallen bei vielen Haushalten zusätzliche Ausgaben an, wodurch ein reduzierter Einstiegsmietzins oftmals geschätzt wird», schreibt ein Mediensprecher auf Anfrage.

Die Nachfrage könne je nach Objekt, Lage und Zeitpunkt unterschiedlich ausfallen. «In einigen Regionen konnten wir mit klassischen Massnahmen wie einem Gratismonat oder moderaten Mietzinsanpassungen bereits gute Resultate erzielen, in anderen Märkten testen wir punktuell ergänzende Instrumente wie das Winter-Special.»

Man orientiere sich grundsätzlich an marktüblichen Mieten und bieten im Portfolio einen Mix aus Wohnungen in unterschiedlichen Grössen- und Preissegmenten an. Bleibt eine Wohnung auch bei einem Monster-Rabatt wie dem Winter-Special ein Ladenhüter, werde «die Mietzinsstrategien als Teil der Identifikation der Ursache überprüft». Wo sinnvoll, gebe es Mietzinsanpassungen.

Auch andere Anbieter setzen auf Gratis-Mieten

Derzeit setzen verschiedene Anbieter auf Gratis-Mieten – unter anderem in Neuhausen am Rheinfall SH, Langnau im Emmental BE, Oftringen AG, Grenchen SO, Gossau SG, Biberist SO und in diversen Wohnungen in Basel. Helvetia wirbt derzeit bei einer 3,5-Zimmer-Wohnung für 3415 Franken in Adliswil ZH mit einem Gratis-Monat.

Die Immobilienverwaltung Livit preist derzeit mehrere kleine 1-Zimmer-Wohnungen in Berikon AG mit einem «Winterspecial» an. «Profitieren Sie von einem mietzinsfreien Monat!», heisst es in den Inseraten. Auch Privera erlässt nach einer Teilsanierung eines Wohnblocks in der Basler Altstadt den neuen Bewohnern die erste Monatsmiete.