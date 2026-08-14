Ein edles Landhaus mit 5,5 Zimmern und über 200 Quadratmetern Wohnfläche ist im Kanton Schwyz zur Miete ausgeschrieben. Der Preis: Teils günstiger als eine durchschnittliche 4-Zimmer-Wohnung in der Stadt Zürich. Es gibt aber einen Haken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein edles Landhaus in Reichenburg SZ ist für 4200 Franken Bruttomiete ausgeschrieben

In Stadt Zürich kostet 4-Zimmer-Wohnung rund 3700 bis 4650 Franken

Zusätzlich ist in Schwyz eine anliegende 2-Zimmer-Wohnung für 1190 Franken pro Monat mietbar

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Schaut man sich das Bild der Annonce auf der Immobilienplattform Homegate an, wähnt man sich auf den ersten Blick irgendwo im Süden der Schweiz. Vielleicht in einer noblen Villengegend in Montagnola TI oder Morcote TI. Doch weit gefehlt: Das blütenweisse Landhaus mit grünen Fensterläden, einem herzigen Türmchen und Palmen im Garten steht in Reichenburg im Kanton Schwyz – und sucht einen neuen Mieter oder eine neue Mieterin.

Der Mietzins überrascht. Allerdings nicht so, wie man es auf dem derzeit ausgetrockneten Immobilienmarkt erwarten würde: Gerade mal 4200 Franken Bruttomiete werden für das Objekt aufgerufen. Die Nettomiete für die künftige Mieterschaft beträgt 3800 Franken. Zum Vergleich: Im Zürcher Kreis 4 legt man gemäss dem Vergleichsdienst Realadvisor für eine 4-Zimmer-Wohnung im Durchschnitt 3690 Franken brutto pro Monat auf den Tisch. Im Quartier Enge im Kreis 2 sind es gar 4650 Franken. Bei Letzterem reicht die Preisspanne am oberen Ende der Skala bis zu einer monatlichen Bruttomiete von 5588 Franken.

5,5 Zimmer und über 200 Quadratmeter Wohnfläche

Für einen ähnlichen Betrag gibt es im Landhaus in Reichenburg SZ deutlich mehr: Die Liegenschaft verfügt über 5,5 Zimmer, verteilt auf vier Etagen und 232 Quadratmeter Wohnfläche. Dafür liegt sie am äusseren Rand der kleinen Gemeinde. Wer nach Zürich oder Zug pendelt, braucht mit dem ÖV über eine Stunde. Ins näher gelegene Rapperswil-Jona SG sind es 45 bis 50 Minuten.

Umgeben ist die 1990 erbaute Immobilie von einem neu gestalteten Garten. Nebst zwei kleinen Grünflächen gibt es mehrere Terrassen sowie einen Abschnitt mit einem Spielturm und einer Rutschbahn. Im Erdgeschoss befinden sich Küche inklusive Reduit, Wohn- und Esszimmer, ein Gäste-WC und ein Wintergarten, der «den Wohnraum spürbar erweitert». In den oberen Etagen liegen nebst zwei Badezimmern mehrere Schlafzimmer, eines davon in dem kleinen Erker-Türmchen mit einer dreiteiligen Fensterfront. Laut Inserat verfügen sämtliche Stockwerke über eine Bodenheizung. Die entstandenen Heizkosten würden später Akonto abgerechnet.

Anliegende Wohnung kann zusätzlich gemietet werden

«Die Umgebung ist familienfreundlich, direkt hinter dem Haus beginnt die Grünfläche», schreibt der Makler weiter. Von hier habe man beste Sicht auf die Berge und weit in die Linthebene. Ausserdem ist das Haus unterkellert: «Im Untergeschoss befinden sich Waschküche, Technikraum und weitere Kellerräume», heisst es. Diese könnten etwa als Vorrats-, Sport- oder Hobbyraum genutzt werden – «dass die Wohnräume oben aufgeräumt bleiben.» Autos parkiert man in der Doppelgarage oder auf einem der Aussenparkplätze.

Direkt an das Haus anliegend befindet sich zudem eine 2-Zimmer-Wohnung mit separatem Eingang. Bei Bedarf kann diese zusätzlich für 1190 Franken brutto im Monat gemietet werden. «Diese Einheit eignet sich zum Beispiel für eine Einzelperson oder ein junges Paar, für jugendliche oder erwachsene Kinder, eine Nanny, ein Au Pair oder ein ruhiges Homeoffice», so das Inserat. Trotz der abgeschiedenen Lage ist klar: Von einer eigenen Wohnung für die Kids können die meisten Zürcher Familien nur träumen.

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