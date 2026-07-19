Ein sanierungsbedürftiges Haus für fast 5 Millionen Franken? Für den hohen Preis der Immobilie in der Nähe von Basel gibt es einen Grund.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Haus in Oberwil BL wird für fast 5 Millionen Franken zwangsversteigert

Grundstück von 1783 m² bietet Platz für ein Mehrfamilienhaus

Das Haus ist noch 92'000 Franken wert

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Eine heruntergekommene Fassade, eine Blache auf dem Dach, eine triste Wiese vor der Tür. Das Haus in Oberwil BL, nur 5 Kilometer von Basel entfernt, bietet auf den ersten Blick nicht viel.

Doch wer die Bruchbude mit Baujahr 1957 sein Eigen nennen will, muss tief in die Taschen greifen. Fast 5 Millionen Franken kostet das Grundstück samt Immobilie. Dabei ist das Haus gemäss aktueller Immobilienbewertung «stark sanierungsbedürftig» und «im jetzigen Zustand nicht bewohnbar». Wie lässt sich der stolze Preis erklären?

Ganz einfach: Es liegt am Land, auf dem das Haus steht. Mit 1783 Quadratmetern steht die Immobilie auf einer grosszügigen Fläche. Diese ist fast so gross wie ein Eishockey-Feld. Normalerweise werden auf so einer Fläche bis zu vier Einfamilienhäuser gebaut.

Mehrfamilienhaus möglich

Käufer sind also heiss auf das Grundstück und nicht die Immobilie. Denn das Haus, welches sechs Zimmer auf drei Stockwerken umfasst, ist gerade mal 92'000 Franken wert. Wenn dieses ordentlich saniert wird, könnte der Wert ums Zehnfache gesteigert werden.

Es liegt jedoch deutlich mehr drin: Denn die Fläche bietet Platz für ein Mehrfamilienhaus. So kommt auch der hohe Preis zustande. Die Bewertung beruht nämlich auf dem Preis für Mehrfamilienhäuser von 2800 Franken pro Quadratmeter. Das Quartier sei zudem geprägt von Mehrfamilienhäusern und Reihenhaussiedlungen. Für die Realisierung müsste der Käufer aber gut nochmals 5 Millionen in die Hand nehmen.

Die Immobilie wird aktuell vom Betreibungsamt des Kantons Basel-Landschaft zwangsversteigert. Es wird sich zeigen, ob sich ein Käufer für diesen Preis findet. Streiten sich mehrere Parteien um das Grundstück, könnte der Preis noch höher klettern.