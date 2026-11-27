PFAS sind sogenannte Ewigkeitschemikalien, die Umwelt und Gesundheit gefährden können. Bei wasserabweisenden Regenjacken kommen sie nach wie vor zum Einsatz. Ein neuer Test von Greenpeace zeigt das Ausmass.

Darum gehts Greenpeace Schweiz hat 23 Regenjacken auf PFAS, also synthetische Chemikalien, untersucht

Bei fünf Jacken überschreitet die PFAS-Konzentration den gesetzlich erlaubten Wert

Den höchsten Wert weist eine Jacke von Manor aus

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Mit einer schützenden Regenjacke ist das gegenwärtige Hudelwetter halb so schlimm. Doch aufgepasst: In einigen wasserabweisenden Jacken schlummern giftige Chemikalien. Greenpeace Schweiz hat insgesamt 23 Jacken auf sogenannte PFAS untersucht. Die Untersuchung liegt Blick vor, sie zeigt: Bei fünf Modellen überschreitet die Konzentration den gesetzlichen Grenzwert in der Schweiz. Insgesamt hat Greenpeace in 14 der 23 Regenjacken PFAS nachweisen können.

Dabei handelt es sich um synthetische Chemikalien, die sowohl Umwelt als auch Gesundheit gefährden können. Das Problem: Die giftigen Stoffe bauen sich nicht ab und reichern sich somit in Böden, Gewässern und Lebewesen an. Diese sogenannten Ewigkeitschemikalien können unter anderem das Immunsystem, die Leber oder die Fortpflanzung beeinträchtigen. Das beauftragte Labor hat die Jacken auf 35 der Tausenden PFAS getestet.

Die 23 untersuchten Jacken sind alle in der Schweiz erhältlich. Pro Anbieter hat Greenpeace in den meisten Fällen jeweils drei Jacken vom Bremer Umweltinstitut untersuchen lassen.

Manor kommt schlecht weg

Die Regenjacke mit dem höchsten PFAS-Anteil stammt von Manor. Das Kleidungsstück der Marke Trespass überschreitet den erlaubten Grenzwert um das 230-Fache! Auch die Regenjacke der Marke Result, die es ebenfalls bei Manor zu kaufen gibt, fällt im Test auf.

Greenpeace hat das Warenhaus auf die Testergebnisse aufmerksam gemacht. Daraufhin hat Manor die Produkte, die laut Unternehmensangaben von Drittpartnern stammen, bereits aus dem Sortiment genommen. «Wir werden die Hersteller kontaktieren und sie hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in die Verantwortung nehmen», teilt ein Sprecher von Manor auf Anfrage von Blick mit. Wie es zu den festgestellten Werten gekommen sei, müsse nun geklärt werden. Der Sprecher betont, dass die Produkte nur im Onlineshop verfügbar waren und nicht in den Filialen zum Verkauf standen.

Auch eine Regenjacke von Shein weist deutlich mehr PFAS auf als hierzulande erlaubt. Der Billighändler aus Singapur nimmt das Produkt ebenfalls aus dem Sortiment. Händler seien verpflichtet, die Produktsicherheitsstandards der jeweiligen Märkte zu berücksichtigen.

PFAS trotz Verpflichtung

Drei weitere Jacken fallen im Test auf: Produkte von H&M, Zara und Temu überschreiten die gesetzlich erlaubten PFAS-Werte in der Schweiz ebenfalls – jedoch deutlich weniger stark als das Manor-Produkt.

Da Temu nicht als Verkäufer, sondern als Marktplatz auftritt, ist für den Import der Waren der Kunde selbst verantwortlich. Trotzdem nimmt der asiatische Onlineriese die betroffene Jacke aus dem Sortiment, wie Blick erfahren hat. Auch weitere, vergleichbare Produkte findet man vorerst nicht auf Temu, bis Labortests vorliegen. Hersteller wie H&M oder Zara, die ihre Waren selber in die Schweiz importieren, haften dagegen direkt für ihre Produkte.

H&M ist bereits seit mehreren Jahren dran, PFAS aus Textilien zu verbannen. Trotzdem ist nun ein Produkt der Eigenmarke betroffen. Den Regenmantel nimmt das schwedische Modehaus ebenfalls aus dem Sortiment, bei Bedenken können Kundinnen diesen zurückgeben.

Bei Jacken von C&A, Coop, Migros und Digitec Galaxus wurden entweder gar keine oder nur PFAS unter dem Grenzwert gemessen. Auch andere Jacken von H&M, Zara oder Manor sind unauffällig.

Greenpeace fordert unterdessen, die giftigen Chemikalien in der Herstellung generell zu verbieten. Schliesslich gebe es Alternativen, wie die Testergebnisse für PFAS-freie Jacken zeigen.