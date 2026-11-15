Nicht nur Ex-CS-Mitarbeiter und eifersüchtige Ex-Männer – auch Umweltaktivisten gerieten ins Fadenkreuz der CS-Detektive. Das zeigen neue Dokumente, die Blick vorliegen.

Darum gehts CS-Detektive überwachten Greenpeace vor und nach einer Störaktion an der Generalversammlung

Ein Mittelsmann besuchte einen Greenpeace-Anlass, digitale Zugänge wurden ebenfalls genutzt

Urs Rohner erhielt vom EFD einen Strafbefehl wegen Falschauskünften und zieht ihn weiter

Simone Steiner Bundeshausredaktorin

Die CS-Aktionäre hatten sich am 28. April 2017 zur ordentlichen Generalversammlung im Zürcher Hallenstadion versammelt. Die Stimmung war angespannt: Die Investoren warfen der Führungsriege Abzocke vor. Der damalige CEO Tidjane Thiam (64) versuchte gerade, die geladenen Investoren zu besänftigen, als plötzlich zwei Greenpeace-Aktivisten an der Decke hingen. Geschickt rollten sie ein riesiges Banner mit der Aufschrift «Stop Dirty Pipeline Deals» aus.

Die Störaktion sorgte für Aufsehen – und rote Köpfe bei der CS-Spitze. Der damalige Verwaltungsratspräsident Urs Rohner (66) wies daraufhin seinen Sicherheitschef Remo Boccali (54) an, dass so etwas nicht mehr passieren dürfe und dafür das Nötige zu unternehmen sei. In der Folge ergriff die Bank diverse Massnahmen, mit denen die Voraufklärung und die Abwehr derartiger Störungsversuche verbessert werden sollten.

Damit ist klar: Die CS liess nicht nur seine ehemalige Mitarbeiter und den Ex-Mann von Thiams Freundin bespitzeln. Auch die Umweltorganisation Greenpeace geriet ins Visier. Das geht aus der Strafverfügung des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) hervor, die Blick vorliegt. Als Erstes berichtete die «SonntagsZeitung» darüber.

Undercover an Greenpeace-Veranstaltung

Die Spionage gegen die Greenpeace-Aktivisten begann bereits im Vorfeld der Generalversammlung. Laut Akten wurden ein «umfangreiches Monitoring von Aktivisten» sowie «Open-Source-Abklärungen» durchgeführt. Dabei kam es auch zur physischen Infiltration: Ein von der CS eingesetzter Mittelsmann nahm an einer öffentlichen Veranstaltung von Greenpeace im Zürcher Volkshaus teil. Nachdem ein Teil der Beschattungsaktivitäten im Jahr 2019 publik geworden war, nahm sich der Mann das Leben.

Zuvor hatte der Sicherheitsverantwortliche Boccali eine CS-Mitarbeiterin gefragt, ob sie an der Veranstaltung teilnehmen könne. Dafür sollte sie sich unter falschem Namen und mit falscher E-Mail-Adresse registrieren. Die Bankmitarbeiterin kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach.

Laut Gerichtsunterlagen kam es zudem zur digitalen Bespitzelung. Ein Mitarbeiter der Bank trat zur Informationsbeschaffung mehreren öffentlich zugänglichen Chatgruppen der Umweltaktivisten bei. Dies tat er entweder anonym oder lediglich mit seiner Telefonnummer. Die Grossbank gab rund 18’300 Franken für die Beschattung der Aktivisten aus.

Greenpeace ist empört

Greenpeace-Sprecher Roland Gysin (61) sagt gegenüber Blick: «Wir haben damals über die Medien erfahren, dass es Sicherheitsleuten der Bank gelungen ist, sich in den Verteiler von Greenpeace-Aktivistinnen und -Aktivisten einzuschleusen.» Die Vorfälle hätten für grosse Unruhe und Misstrauen gesorgt.

Das ganze Ausmass der Überwachung sei Greenpeace jedoch erst im Zuge des Strafverfahrens bewusst geworden. «Die Sache hat grosses Entsetzen ausgelöst», sagt Gysin. «Der Fall zeigt exemplarisch, wie Grosskonzerne gegen kritische Stimmen vorgehen, die sie zum Schweigen bringen wollen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein grosser Konzern in der Schweiz eine Hilfsorganisation infiltriert. Anfang der Nullerjahre wurde die globalisierungskritische Bewegung Attac von einer Nestlé-Mitarbeiterin bespitzelt. Oliver Classen (59) von Public Eye beobachtet, dass solche Einschüchterungsversuche in letzter Zeit zugenommen haben.

«Neben der Überwachung sind Klagen und Klagedrohungen gegen NGOs ein grosses Thema», sagt er. Als Beispiel nennt er das Strafverfahren eines kanadisch-malaysischen Milliardärs gegen den Bruno Manser Fonds. Aber auch das vom Zuger Rohstoffhändler Kolmar wegen Verleumdung angestrengte Verfahren gegen seine Organisation fällt in diese Kategorie.

Ex-CS-Präsident verurteilt

Rohner wurde vom EFD wegen Falschauskünften zur Beschattungsaffäre verurteilt. Er soll auch im Zusammenhang mit den Observierungen von Greenpeace Informationen zurückgehalten haben. So verschwieg er etwa die Teilnahme des Mittelsmanns am Anlass im Volkshaus.

Dem ehemaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten drohen 144 Tagessätze à 690 Franken bedingt sowie eine Busse von 24’840 Franken. Er bestreitet die Vorwürfe und zieht den Entscheid ans Bundesstrafgericht weiter.