24'840 Franken Busse und eine bedingte Geldstrafe von fast 100'000 Franken: Der Bund verurteilt den früheren CS-Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner wegen falscher Auskünfte im Beschattungsskandal. Rohner wehrt sich.

Darum gehts Das EFD verurteilt Urs Rohner wegen falscher Auskünfte zur Affäre zu Busse und bedingter Geldstrafe

Die Strafverfügung nennt gegen ihn 24'840 Franken Busse und 99'360 Franken bedingte Geldstrafe

Die Verfügung ist nicht rechtskräftig, Rohner will sie nun ans Bundesstrafgericht weiterziehen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Dreieinhalb Jahre ist es her, seit die UBS mit der Übernahme das Ende der Credit Suisse besiegelte. Noch immer fliegen den Beteiligten die Geschehnisse um die Ohren. Nun trifft es den Mann, der die einstige Schweizer Grossbank während eines Jahrzehnts prägte: Der ehemalige Verwaltungsratspräsident Urs Rohner (66) wurde wegen falscher Auskünfte im Zusammenhang mit der Beschattungsaffäre verurteilt.

Das zeigt eine noch nicht rechtskräftige Strafverfügung, in die SRF Investigativ und Republik Einsicht erlangten. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) verhängte gegen Rohner eine Busse von 24'840 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 144 Tagessätzen à 690 Franken (insgesamt 99'360 Franken) bedingt. Hinzu kommen Verfahrenskosten von 10'810 Franken.

Der Skandal

Ihren Anfang nahm die Beschattungsaffäre im Herbst 2019. Damals kam ans Licht, dass die Credit Suisse ihren ehemaligen Topmanager Iqbal Khan (50) überwachen liess. VR-Präsident Rohner ordnete eine Untersuchung an und erklärte öffentlich, es handle sich um einen Einzelfall. Das soll aber nicht stimmen.

Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) nahm den Fall unter die Lupe. Sie stellte 2021 fest: Zwischen 2016 und 2019 hatte die CS insgesamt sieben Beschattungen geplant und grösstenteils durchgeführt. Neben Kaderleuten waren auch damalige Mitarbeiter und Drittpersonen betroffen.

Was sagt Rohner?

Die Strafverfügung des Bundes ist noch nicht rechtskräftig. Urs Rohners Sprecher weist die Vorwürfe gegenüber der «Republik» «vollumfänglich und mit Nachdruck» zurück. Der frühere CS-Präsident akzeptiere den Entscheid nicht und werde ihn ans Bundesstrafgericht weiterziehen, schreibt das Recherche-Magazin.