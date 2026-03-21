Der Lebensmittel-Multi Nestlé und seine Tochterfirma Cailler haben Grosses vor: In der Westschweiz soll ein riesiger Schoggi-Themenpark entstehen. Der «Parc du chocolat Cailler» soll 2030 eröffnen und jährlich eine Million Besucher anziehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Broc FR entsteht bis 2030 der Parc du chocolat Cailler

Das Projekt soll gesamthaft 400 Millionen Franken kosten,

30'000 m² Ausstellung, Hotels, Wellnessbereich und Automobilmuseum geplant

Eine Million Besucher jährlich, ÖV-Anreise und Gondelbahn vorgesehen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

In der 2900-Seelen-Gemeinde Broc im Kanton Freiburg will Nestlé ein Schokoladen-Themenpark der Superlative bauen. Vergangenen Donnerstag hat der Lebensmittel-Multi zusammen mit der beteiligten Investmentgesellschaft das überarbeitete Projekt für den «Parc du chocolat Cailler» vorgestellt. Die Dimensionen sind gewaltig: Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 400 Millionen Franken, wie aus der Mitteilung zur Ankündigung hervorgeht. Vor vier Jahren, als das Projekt erstmals vorgestellt wurde, hatten die Verantwortlichen noch mit 80 Millionen Franken gerechnet.

Damit das Maison Cailler, das bereits heute in Broc FR steht und als Museum fungiert, auch seinem neuen Namen gerecht wird, wird die Ausstellungsfläche von heute 2000 auf 30'000 Quadratmeter vergrössert. Ein Rundgang durch das ganze Areal könne bis zu fünf Stunden dauern.

Die Projektverantwortlichen streben langfristig eine Besucherzahl von einer Million pro Jahr an. Zum Vergleich: 2024 besuchten das Lindt Home of Chocolate in Kilchberg ZH 817'163 Menschen. Es ist eines der meistbesuchten Museen der Schweiz. Doch diesen Titel will Nestlé dem Konkurrenten nun offenbar streitig machen.

Hotels, Wellnessbereich und Restaurants

Der Baustart soll nächstes Jahr erfolgen. Läuft alles nach Plan, können ab 2030 erste Teile des Mega-Parks eröffnet werden. Neben neuen Ausstellungsgebäuden und sanierten Fabrikwerkstätten sollen auf dem Areal auch mehrere Hotels entstehen: Geplant sind ein 3-Sterne-Hotel mit 120 Zimmern, ein 4-Sterne-Hotel mit 60 Zimmern sowie eine Jugendherberge mit Mehrbettzimmern für Gruppen. Ob Nestlé dafür eine bekannte Hotel-Kette ins Boot holt? Derzeit prüfe man «mehrere Szenarien, darunter auch die Zusammenarbeit mit Hotelgruppen», heisst es in der Mitteilung.

Das Herzstück des Parks bilden drei Gewächshäuser in Form von Kakaobohnen, in denen echte Kakaobäume wachsen. Zudem sollen ein integrierter Wellnessbereich mit Pool, ein Seminarzentrum, Restaurants und ein Museum für Automobilinnovation dafür sorgen, dass Besucher länger im Greyerzerland verweilen.

Um die Verkehrsbelastung möglichst gering zu halten, wollen die Verantwortlichen die Anreise mit dem ÖV möglichst einfach machen: Die Haltestelle Broc-Chocolaterie – mit Direktverbindungen ab Bern oder Lausanne – liegt direkt vor dem Parkeingang. Ziel sei es, dass die Hälfte der Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreist. Für den Individualverkehr ist eine neue Tiefgarage mit 700 Stellplätzen geplant, von der aus eine Gondelbahn die Gäste zum Gelände befördert. Das Grossprojekt wird von einer privaten Gruppe Freiburger Investoren getragen, die sich unter der Firma Jogne Invest zusammengeschlossen haben.