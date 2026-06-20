Der Sommer lockt an die Schweizer Seen. Sie sind ideal für einen Familienausflug auf dem Schiff. Doch die Preise für Fahrt variieren stark. An welchem See ist es am günstigsten? Wo gelten auch ÖV-Abos?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schifffahrten auf Schweizer Seen: Preise variieren zwischen 28 und 86 Franken

Durchschnittspreis für Tagesticket in der Schweiz liegt bei 55 Franken

ÖV-Aboinhaber profitieren von Rabatten

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Der Sommer ist in der Schweiz endgültig angekommen. Eine willkommene Abkühlung bieten dabei die vielen Schweizer Seen. Schliesslich gibt es davon über 1500 Stück. Gerade die grossen Seen kann man mit dem Schiff erkunden – für einen schönen Ausflug mit der Familie. Nur: Bei den Tageskarten für die Schifffahrt gibt es grosse Unterschiede, wie eine Auswertung des Ferienportals Holidaycheck zeigt. Blick hat die Preise selber noch überprüft.

Diese Seen sind besonders teuer

Wer einen Ausflug auf dem Genfersee plant, muss am meisten bezahlen: Hier schlägt die Erwachsenen-Tageskarte mit 90 Franken zu Buche. Dicht dahinter folgen im oberen Preissegment der Vierwaldstättersee mit 86 Franken und der Thunersee BE mit 83 Franken.

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Dass es auch viel günstiger geht, zeigt der Zürichsee: Hier kostet das Ticket nur 28 Franken, was ihn zum absoluten Preis-Leistungs-Sieger macht. Ähnlich günstig sind der Ägerisee ZG (30 Franken) und der Walensee GL/SG (30 Franken). Zum Vergleich: Im Schnitt zahlt man in der Schweiz rund 55 Franken für einen Tag auf dem Schiff.

Günstigere Rundfahrten

Für die Besucher, die nicht einen ganzen Tag auf dem Schiff verbringen wollen, werden an vielen Seen auch kürzere Rundfahrten oder Streckentickets angeboten. Den günstigsten Kurztrip bietet ebenfalls der Zürichsee: Die kleine Seerundfahrt à 90 Minuten kostet lediglich 9.40 Franken.

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Deutlich länger und teurer sind hingegen die vierstündige Drei-Seen-Fahrt auf dem Neuenburgersee (64 Franken) und Touren auf dem Bielersee BE (knapp drei Stunden für 66 Franken). Zu den Highlights unter den Rundfahrten gehören die Panoramafahrt auf dem Vierwaldstättersee (25 Franken, für knapp eine Stunde) sowie die Dreiländereck-Tour auf dem Bodensee (29 Franken, für knapp zwei Stunden).

Rabatte für ÖV-Aboinhaber

Wer ein GA oder Halbtax besitzt, hat einen klaren Vorteil: Auf fast allen Schweizer Seen gewähren diese Abos Rabatte. Die Ausnahme bildet der Walensee, wo die gängigen ÖV-Abos nicht akzeptiert werden.

Und wer noch Wert auf günstige Getränke legt, der sollte eine Fahrt auf dem Neuenburgersee oder dem Hallwilersee AG/LU in Betracht ziehen. Dort kostet der beliebte Drink Aperol Spritz jeweils nur 10 Franken.