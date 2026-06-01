Ein Frachtschiff der Schweizer Reederei MSC wurde nahe dem irakischen Hafen Umm Qasr von einem unbekannten Projektil getroffen. Die MSC Sariska V erlitt eine schwere Explosion auf der Steuerbordseite, berichtet ein irakischer TV-Sender.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berichte: Frachtschiff MSC Sariska V traf Projektil nahe irakischem Hafen Umm Qasr

Explosion auf Steuerbordseite verursachte grosses Loch, Ursache noch unklar

Schiff 294 Meter lang, Tragfähigkeit über 60'000 Tonnen

Marian Nadler Redaktor News

Ein Video zeigt ein grosses Loch in der Bordwand der MSC Sariska V. Darüber gut zu erkennen sind die drei Buchstaben der bekannten Schweizer Reederei mit Sitz in Genf: MSC.

Was ist passiert? Das ist noch weitestgehend unklar. Nach Angaben der britischen Behörde United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) soll ein Frachtschiff rund 74 Kilometer südöstlich des irakischen Hafens von Umm Qasr von einem unbekannten Projektil getroffen worden sein. An der Steuerbordseite kam es zu einer «grossen Explosion», so UKMTO. Die irakischen Behörden haben Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Der irakische TV-Sender Alsumaria News berichtete, dass es sich bei dem getroffenen Schiff um die MSC Sariska handeln soll.

So imposant ist die MSC Sariska V

Die MSC Sariska V fährt unter der Flagge Panamas. Das Containerschiff wurde laut «Vesselfinder» 1990 gebaut. Es befand sich am Vormittag Ortszeit in einem irakischen Hafen. Wer hinter der Attacke steckt, ist noch unklar. Das MSC-Schiff verfügt über eine Tragfähigkeit von mehr als 60'000 Tonnen, ist mehr als 294 Meter lang und über 32 Meter breit.