Die Playmobil-Mania mit Migros-Sujets sind bei Familien beliebt. Alle fünf Sets zu sammeln, ist bis zum Ende der Aktion allerdings schwierig. Auf Ricardo wollen einige darum richtig Kasse machen.

1/6 Am 12. August startete die neue Playmobil-Mania der Migros. Foto: Migros

Darum gehts Migros-Playmobil-Sammelaktion zurück, sorgt für Ärger auf Online-Auktionsplattformen

Komplette Sets werden auf Ricardo für hohe Preise angeboten

Für alle fünf Sets müssten Kunden bei Migros 2000 Franken ausgeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Gut ein Jahr nach der letzten Playmobil-Mania ist die Aktion zurück und sorgt für mächtig Ärger, wie «20 Minuten» berichtet. Seit dem 12. August können Kundinnen und Kunden 20 Sammelmarken gegen eines der fünf Playmobil-Sets mit Migros-Sujets gratis tauschen. Die neuen Themen: Schoggifabrik, Warenannahme, Tierlihof, Gemüsefeld und Lastenvelo. Die Sammlung lässt sich durch den Migros-Lastwagen und die Filiale komplettieren. Diese beiden Päckli gibts für 39.90 Franken beim orangen Riesen.

Die Sammelaktion läuft bis am 22. September. Für jeden Einkauf von 20 Franken gibt es bei der Migros eine Sammelmarke. Das Schoggifabrik-Set erhalten Kunden also nach einem Einkauf von 400 Franken. Wer alle Sets zu Hause hat, kaufte beim Detailhändler für 2000 Franken ein.

449 Franken fürs komplette Set

Das Problem: Eine Familie gibt innerhalb von sechs Wochen wohl kaum so viel Geld aus, als dass sie alle fünf Playmobil-Sets sammeln könnte. Die Lösung: Möchte man die Aktion unbedingt komplettieren, kann man auf Online-Auktionsstellen wie Ricardo zurückgreifen. Dort versuchen einige allerdings, richtig Kasse zu machen.

Zwei Tage nach dem Start der Aktion gibt es bereits unzählige Angebote für die Playmobil-Päckli. Ein komplettes Set inklusive Lastwagen wird für 449 Franken offeriert. In den Kommentaren des Ricardo-Inserats wird bereits gewerweisst, wie es überhaupt möglich ist, die Aktion bereits komplett zu haben. Sind es sogar Mitarbeitende der Migros?

Gegenüber «20 Minuten» erklärt die Migros, dass die Angebote auf Ricardo kein neues Phänomen sind, und es unterstreiche die Beliebtheit dieser «Mania». Die Migros-Angestellten unterlägen zudem denselben Spiel- und Sammelregeln wie die Kundschaft.